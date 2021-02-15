В конце антарктического лета возле украинской станции "Академик Вернадский" снова "зацвел" снег. В этом году природное явление изменило цвет с белого на малиновый и зеленый.

В Национальном Антарктическом научном центре сообщают, что такой цвет появляется вследствие развития в снегу микроскопических водорослей.

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Что известно об этих водорослях

Они размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и сохраняются в снегу в течение всей продолжительной зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными, споры начинают прорастать.

Зеленый цвет дает пигмент хлорофилл, а красный – каротиновый слой, который содержат клетки некоторых видов микроводорослей. Кстати, этот слой защищает водоросли от ультрафиолетового излучения.



В Антарктиде снова "зацвел" снег / Фото Евгений Прокопчук

"Цветение" снега способствует изменению климата

"Цветение" снега способствует изменению климата. Ведь из-за цвета снег меньше отражает солнечного света и быстрее тает. Как следствие в нем развивается все больше ярких водорослей, отчего таяние еще ускоряется.



В Антарктиде снег стал зеленым / Фото Анна Соина

В прошлом году информация о малиновом снеге возле украинской станции обошла не только все украинские, но и мировые медиа и научные паблики.

Благодаря такой популярности эту новость увидели ученые из британского Университета Кембриджа и предложили НАНЦ совместное исследование: определить, какая же площадь Антарктиды летом покрывается цветным снегом,

– рассказал директор НАНЦ Евгений Дикий.

Исследования планируют начать в скором времени. Оно будет происходить через верификацию на месте спутниковых снимков. Результаты этой работы позволят по-новому оценить масштаб таяния антарктических снегов вследствие глобального потепления.



"Цветение" снега в Антарктиде / Фото Анна Соина

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