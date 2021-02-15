Пінгвіни шоковані: в Антарктиді "зацвів" сніг – вражаючі фото
Наприкінці антарктичного літа поблизу української станції "Академік Вернадський" знову "зацвів" сніг. Цього року природне явище змінило колір з білого на малиновий та зелений.
Джерело:24 канал
У Національному антарктичному науковому центрі повідомляють, що таке забарвлення з'являється внаслідок розвитку в снігу мікроскопічних водоростей.
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Що відомо про ці водорості
Вони розмножуються спорами, які не бояться екстремальних температур і зберігаються в снігу протягом всієї тривалої зими. Коли погодні умови стають сприятливими, спори починають проростати.
Зелений колір дає пігмент хлорофіл, а червоний – каротиновий шар, який містять клітини деяких видів мікроводоростей. До речі, цей шар захищає водорості від ультрафіолетового випромінювання.
В Антарктиді знову "зацвів" сніг / Фото Євгеній Прокопчук
"Цвітіння" снігу сприяє зміні клімату
"Цвітіння" снігу сприяє зміні клімату. Адже через забарвлення сніг менше відбиває сонячного світла та швидше тане. Як наслідок у ньому розвивається дедалі більше яскравих водоростей, від чого танення ще пришвидшується.
В Антарктиді сніг став зеленим / Фото Анна Соіна
Торік інформація про малиновий сніг біля української станції обійшла не лише всі українські, а й світові медіа та наукові пабліки.
Завдяки такій популярності цю новину побачили вчені з британського Університету Кембриджу й запропонували НАНЦ спільне дослідження: визначити, яка ж площа Антарктиди влітку вкривається кольоровим снігом,
– розповів директор НАНЦ Євген Дикий.
Дослідження планують розпочати незабаром. Воно відбуватиметься через верифікацію на місці супутникових знімків. Результати цієї роботи дозволять по-новому оцінити масштаб танення антарктичних снігів внаслідок глобального потепління.
"Цвітіння" снігу в Антарктиді / Фото Анна Соіна
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