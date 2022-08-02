Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он заявил, что накануне 1 августа Медведев выдал безумный пост.
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Он настолько сумасшедший, что россияне через несколько часов это осознали и его забрали. Там о том, что они пойдут войной не только на Украину, но и захватят Грузию и Казахстан,
– подчеркнул Пионтковский.
По его словам, Казахстан о россии давно все понял. "И с таким достоинством президент Казахстана на петербургском форуме "дал пощечину" вождю россиян", – говорит публицист.
Пионтковский добавил, что россия проиграла не только Украину, они проиграли все постсоветское пространство.
Пионтковский о посте медведева и ситуации на Тайване: видео
О чем написал медведев
- Бывший президент россии медведев опубликовал "ВКонтакте" очередной дикий нацистский пост, в котором угрожал после захвата Украины напасть на Грузию и Казахстан.
- В своем посту он называл Казахстан и Грузию искусственными, ущербными государствами, которые не имеют права на существование и должны стать частью россии.
- Через некоторое время пост удалили, а помощник медведева написал, что его страницу взломали. Но это уже не суть важно. Поскольку содержание поста совсем не отличалось от той нацистской дичи, которую медведев писал до этого.
- Ведь абсолютно все – и сторонники, и враги – понимают, что именно так российские власти действительно и думают. Даже если медведев и не писал этот пост – написанное все равно ничем не отличается от того, что регулярно заявляют разные российские депутаты и чиновники.
К слову, кремлевская пропаганда систематически лжет о победах российской армии в войне с Украиной. Однако оккупанты проигрывают на поле боя и панически боятся Вооруженных Сил Украины. Очевидно, что россияне признают силу украинской армии и восхищаются ее бесстрашием.