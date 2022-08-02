Имперский голод

Бывший президент россии медведев опубликовал на своей странице "Вконтакте" очередной дикий нацистский пост, в котором угрожал после захвата Украины напасть на Грузию и Казахстан. В своей публикации он называл Казахстан и Грузию искусственными, ущербными государствами, которые не имеют права на существование и должны стать частью России.

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Спустя некоторое время пост удалили, а помощник медведева написал, что его страницу взломали. Но это уже не суть важно. Поскольку содержание поста совсем не отличалось от той нацистской дичи, которую медведев писал до этого, опус продолжают обсуждать так, будто это был реальный пост медведева (многие убеждены, что он просто был пьян, когда его писал).

Ведь абсолютно все – и сторонники, и враги – понимают, что именно так российские власти действительно и думают. Даже если медведев и не писал этот пост – написанное все равно ничем не отличается от того, что регулярно заявляют разные российские депутаты и чиновники, постоянно оскорбляющие Казахстан и призывающие захватить его северные области.

"Ложь", честнее любой правды

Российские наZи цитируют медведева с радостью. царев написал, что в посте "все правильно по существу". То есть война против абсолютно мирного Казахстана у него вызывает одобрение.

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В самом же Казахстане нацистская писанина со страницы медведева уже вызвала скандал. Казахстанские политики комментируют написанное и призывают власти отреагировать.

Как бы то ни было, в одном фейковом посту (если он фейковый) оказалось больше правды, чем во всех официальных заявлениях российских чиновников, сделанных в предыдущие годы.

К теме – чем "отличился" медведев в скандальном сообщении: смотрите видео