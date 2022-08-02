Тест на патриотизм

Я, кстати, отлично ее понимаю. У нее скоро выборы. На выборах она должна получить поддержку ориентированных на Трампа республиканских избирателей. Критиковать Трампа сейчас – иметь шанс проиграть выборы. Потому она будет молчать. Как американский республиканский политик.

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Но не надо больше мне рассказывать о "великом патриоте Украины Спартц", который в США на днях и ночами думает только о том, как помочь Украине, потому что у любого патриота Украины призывы "сдать Крым" в адрес президента Зеленского ничего кроме гнева и осуждения вызывать не могут.

Да, именно "сдать" – я нашел первоисточник цитаты Трампа, потому что вся эта кампания могла быть фейком. Я понимаю. Поэтому я нашел первоисточник и понял, что никаких ошибок нет. Трамп действительно считает, что Зеленский должен был "сдать" Крым путевую, отказаться от НАТО (и это только начальные моменты "переговоров"), потому что война - это "плохо".

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Инфантилизм украинцев продолжает использовать против нас. В частности, эту веру, что где-то за океаном живут прекрасные "настоящие украинцы", внезапно прилетящие нас спасать от "всего плохого".

Но повторюсь. Сейчас реальных "друзей" и "врагов" Украины легко определить. Ты видишь преступления россии – ты требуешь дать Украине больше оружия, чтобы можно было остановить террористов и убийц. Ты за Украину. Ты ищешь какие-то способы "поладить" с путем уступок по украинским территориям, ищешь способы, как остановить западное оружие для Украины, – ты враг. Вот и все.

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