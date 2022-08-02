Тест на патріотизм

Я, до речі, прекрасно її розумію. У неї скоро вибори. На виборах вона має одержати підтримку орієнтованих на Трампа республіканських виборців. Критикувати Трампа зараз – мати шанс програти вибори. Тому вона буде мовчати. Як американський республіканський політик.

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Але не треба більше мені розказувати про "великого патріота України Спартц", яка у США днями і ночами думає лише про те, як допомогти Україні, бо у будь-якого патріота України заклики "здати Крим" на адресу президента Зеленського нічого окрім гніву і засудження викликати не можуть.

Так, саме "здати" – я знайшов першоджерело цитати Трампа, бо вся ця кампанія могла бути фейком. Я розумію. Тому я знайшов першоджерело і зрозумів, що жодних помилок немає. Трамп дійсно вважає, що Зеленський мав "здати" Крим путєну, відмовитися від НАТО (і це лише початкові моменти "переговорів"), бо війна – це "погано".

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Як подорослішати українцям

Інфантилізм українців продовжують використовувати проти нас. Зокрема, цю віру, що десь за океаном живуть прекрасні "справжні українці", які раптово прилетять нас рятувати від "усього поганого".

Але повторюсь. Зараз реальних "друзів" і "ворогів" України визначити легко. Ти бачиш злочини росії – ти вимагаєш дати Україні більше зброї, аби можна було зупинити терористів і вбивць. Ти за Україну. Ти шукаєш якісь способи "порозумітися" з путєним шляхом поступок українськими територіями, шукаєш способи, як зупинити західну зброю для України, – ти ворог. От і все.

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