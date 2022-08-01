Зброя, що руйнує душі

президент росії раніше заявляв: "Ми ще навіть не розпочинали!". Сьогодні він планує "почати". кремль веде в Україні терористичну війну. Коли ціль не перемога, а сама війна.

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Терор руйнує державу-жертву. Пробиває тонкий наліт цивілізації в головах людей і перетворює їх на тварин. А тваринами легко керувати.

Терористична війна розвивається за спіраллю. Спочатку загін гіркіна викрав та закатував до смерті кримського татарина у Сімферополі. Потім кремль послав загони озброєних інсургентів на Донбас, і тортури та вбивства почалися там.

Місцеві жителі сиділи у кафешках і не розуміли, що відбувається. Минуло вісім років терору та репресій. Сьогодні вони масово беруть участь у терористичній війні на боці агресора, звинувачуючи в цьому Україну, а не тих, хто вбивав та катував.

Терор розвивається не лише на окупованій частині України, а й у самій росії. Частину росіян перетворили на тварин, і сьогодні вони їдуть на війну та поширюють терористичні практики там. Руйнують міста, вбивають, катують та ґвалтують.

Кожен етап терору пробиває цивілізаційний бар'єр нових жертв. Жертви насильства починають виправдовувати насильство, а потім беруть участь у насильстві на боці ґвалтівника. У цьому – підступність десятків визнаних та невизнаних війнн кремля.

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Азарт безкарності

Наступний етап терористичної війни має втягнути у спіраль насильства нових жертв. У Сирії кремль застосував для цього хімічну зброю, а потім заперечував скоєне, перейшовши безкарно всі намальовані Заходом "червоні лінії".

Безкарність – джерело та натхненник кремлівських війн. Послаблення агресору дає зелене світло новому етапу терору. Зернова угода або повернена канадійцями турбіна не розсудять агресора, а підштовхнуть його до нового терору.

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