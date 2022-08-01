Вони давно втратили будь-які критерії, відмінності між миром за істиною та миром за самодумкою (а, може, і не бачили їх спочатку). І пішли далі у "металювання" ву злочини. Ця магма потім заллє вогнем їх самих. Її вже не зупинити.

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Підлість росіян

Ну і показали свій початковий задум – хотіли "азовців" убити ще тоді, у Маріуполі, але не змогли, не вийшло. Хоча всіляко намагалися – як ви пам'ятаєте, тоді з боку росії як варіант дій публічно звучало навіть можливе використання хімічної зброї.

І ось вирішили зараз таким чином, підло, за принципом "а ви ще доведіть, що це ми". Все, як завжди – "за спинами". "Друга армія" вона така.

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Плани росії

Я дуже стримано висловлююся, тому що аккаунт і так під обмеженнями (найбільша кількість – саме за пости про Маріуполь).

Те, що відбувається – це сутінки. Які росія, зважаючи на все, взагалі хоче перетворити на кінець часів. Вони давно дійшли до формулювання Теннессі Вільямса, що "пекло – це ми самі". Вони давно його носять із собою.

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