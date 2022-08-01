Разрушающее души оружие

Президент россии ранее заявлял: "Мы еще даже не начинали!". Сегодня он планирует "начать". кремль ведет в Украине террористическую войну. Когда цель – не победа, а сама война.

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Террор разрушает государство-жертву. Пробивает тонкий налет цивилизации у изголовья людей и превращает их в животных. А животными легко управлять.

Террористическая война развивается по спирали. Сначала отряд горького похитил и замучил до смерти крымского татарина в Симферополе. Затем кремль послал отряды вооруженных инсургентов на Донбасс, и пытки и убийства начались там.

Местные жители сидели в кафешках и не понимали, что происходит. Прошло восемь лет террора и репрессии. Сегодня они массово участвуют в террористической войне на стороне агрессора, обвиняя в этом Украину, а не тех, кто убивал и пытал.

Террор развивается не только на оккупированной части Украины, но и в самой россии. Часть россиян превратили в животных, и сегодня они едут на войну и распространяют там террористические практики. Разрушают города, убивают, пытают и насилуют.

Каждый этап террора пробивает цивилизационный барьер новых жертв. Жертвы насилия начинают оправдывать насилие, а затем принимают участие в насилии на стороне насильника. В этом – коварство десятков признанных и непризнанных войн кремля.

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Азарт безнаказанности

Следующий этап террористической войны должен вовлечь в спираль насилия новых жертв. В Сирии кремль применил для этого химическое оружие, а затем отрицал совершенное, перейдя безнаказанно все нарисованные Западом "красные линии".

Безнаказанность – источник и вдохновитель кремлевских войн. Ослабление агрессору дает зеленый свет новому этапу террора. Зерновое соглашение или возвращенная канадцами турбина не рассудят агрессора, а подтолкнут его к новому террору.

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