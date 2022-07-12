Такое мнение высказал 24 каналу российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский. Он отметил, что член американского Конгресса обратилась к президенту США Джо Байдену якобы как американский налогоплательщик.

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В частности, Виктория Спартц призвала проверить, куда тратятся американские деньги и не идет ли помощь США, направленная Украине, в чужие руки.

Это любимый нарратив, который я каждый день слышу от другой "выдающейся" женщины – скабеевой (российской пропагандистки – 24 канал),

– сказал Пионтковский.

Публицист добавил, что это очень опасно, ведь в США такой нарратив поддерживает огромная российская пятая колонна, представители которой есть и в администрации Байдена.

Как заявления Спартц относительно Ермака играют на руку кремлю

Пионтковский считает, что из заявлений конгрессвумен вытекают намеки, что нужно усилить контроль за поставкой военной помощи Украине.

Что значит усилить контроль? Это значит затормозить помощь в решающий момент сражения,

– объяснил публицист.

Он отметил, что друзья Украины в США мгновенно отреагировали на заявления Спартц, заверив, что помощь Киеву не прекратится.

"Такие вопросы нужно поднимать после победы"

По мнению Пионтковского, к главе Офиса Президента Украины Андрею Ермаку действительно есть ряд вопросов. Однако сейчас не время.

Такие вопросы нужно поднимать после победы, а не в разгар битвы и именно в критический момент подготовки страны к контрнаступлению.

– подчеркнул российский оппозиционный публицист.

Одно дело, если бы в США добивались "благородных целей по созданию антикоррупционного бюро", сказал он.

"Но требовать каких-то новых методов контроля за помощью – это игра на руку очень влиятельной в США партии, поддерживающей кремль", – добавил Пионтковский.

Смотрите полное видео разговора Романа Цимбалюка с Андреем Пионтковским:

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