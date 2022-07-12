Должен был уйти в отставку еще зимой, – Спартц

Политик заявила, что Киев во главе с Ермаком сейчас "играет в политику". Также Спартц возмутилась, что глава ОП начал против нее "клеветническую кампанию".

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Если бы господин Ермак был государственным деятелем, как человек с и без того сомнительной репутацией, он ушел бы в отставку этой зимой, после того, как заверил украинское руководство, что никакого нападения со стороны россии не будет, что снизило готовность Украины,

– заявила конгрессвумен.

Она отметила, что "никогда не поздно поступить правильно", то есть уйти в отставку уже.

Политик заверила, что не имеет никаких политических интересов в этой теме. Мол, такие обвинения в ней могут распространять только те люди, которые не разбираются в американской избирательной политике. Спартц отметила, что какое-то время пыталась решить вопрос Ермака внутрь. Публично она заговорила об этом из-за "серьезного беспокойства".

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Также Спартц подчеркнула, что дополнительная проверка того, как Украина использует американскую помощь, не задержит поставки оружия.

Напротив, нынешнее отсутствие надзора является фактором, способствующим задержкам. Надлежащий надзор и материально-техническое обеспечение только повысят скорость и эффективность,

– отметила политик.

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Что этому предшествовало

Членкиня Палаты представителей США попросила главу Белого дома Джо Байдена проверить возможные связи главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака с россией. Спартц опубликовала претензии к украинскому политику, касающиеся дела вагнеровцев, "неудачных" переговоров с россией и "сдачи Херсона".

Этому очень возмутились в Министерстве иностранных дел Украины. Спикер ведомства Олег Николенко заявил, что конгрессвумен пытается вернуть в американскую политику российские нарративы.

В то же время, сам Ермак еще никак не комментировал заявлений Спартц.

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