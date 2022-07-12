Мав піти у відставку ще взимку, – Спартц

Політикиня заявила, що Київ на чолі з Єрмаком зараз "грає у політику". Також Спарцт обурилася, що глава ОП почав проти неї "наклепницьку кампанію".

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Якби пан Єрмак був державним діячем, як людина з і без того сумнівною репутацією, він би пішов у відставку цієї зими, після того, як запевнив українське керівництво, що ніякого нападу з боку Росії не буде, що знизило готовність України,

– заявила конгресвумен.

Вона зазначила, що "ніколи не пізно вчинити правильно", тобто піти у відставку вже.

Політикиня запевнила, що не має ніяких політичних інтересів у цій темі. Мовляв, такі звинувачення щодо неї можуть поширювати лише ті люди, які не розуміються на американській виборчій політиці. Спартц зазначила, що певний час намагалася вирішити питання Єрмака внутрішньо. Публічно вона заговорила про це через "серйозне занепокоєння".

Конгресвумен знову закликала ввести перевірку за тим, як Україна використовує допомогу від США

Також Спартц наголосила, що додаткова перевірка того, як Україна використовує американську допомогу, не затримає постачання зброї.

Навпаки, нинішня відсутність нагляду є фактором, що сприяє затримкам. Належний нагляд і матеріально-технічне забезпечення лише підвищать швидкість і ефективність,

– зазначила політикиня.

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Що цьому передувало

Членкиня Палати представників США попросила очільника Білого дому Джо Байдена перевірити можливі зв'язки глави Офісу Президента України Андрія Єрмака з росією. Спартц опублікувала претензії до українського політика, які стосуються справи вагнерівців, "невдалих" перемовин з росією та "здачі Херсона".

Цьому дуже обурилися у Міністерстві закордонних справ України. Речник відомства Олег Ніколенко заявив, що конгресвумен намагається повернутися в американську політику російські наративи.

Водночас сам Єрмак ще ніяк не коментував заяв Спартц.

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