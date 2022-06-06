Об этом 24 канала рассказал публицист Андрей Пионтковский. По его словам, украинский народ, против которого Россия развязала полномасштабную войну, поддерживает большинство британцев.

Как британцы относятся к возможной отставке Джонсона: свежий опрос

"Даже если консерваторы сегодня (6 июня – 24 канал) выберут другого лидера вместо Бориса Джонсона, ничего не изменится. Вся Великобритания поддерживает Украину, переживает свою историческую молодость", – отметил публицист.

По словам Пионтковского, сейчас Великобритания является одной из лидеров в мире среди поддерживающих украинцев государств.

Для них Украина 2022 года, которая борется один на один с Владимиром Путиным – это Великобритания 1940 года, которая также один на один боролась с Гитлером,

– добавил публицист.

Что известно о возможной отставке Джонсона

Депутаты Консервативной партии уже начали тайное голосование, которое определит, останется ли Борис Джонсон премьер-министром Великобритании. Чтобы сохранить должность, политик должен получить поддержку не менее 180 консерваторов, если проголосуют все.

Голосование проходит в одной из комнат комитетов. Результаты будут известны через час после завершения голосования – около 23:00 по киевскому времени.

Обратите внимание! Если голосование за выражение вотума недоверия провалится, то Джонсон продолжит выполнять свои обязанности и будет иметь иммунитет от еще одного голосования в год.

Напомним, что проблемы у Джонсона возникли из-за скандала Partygate. Члены правительства и сотрудники обвинены в организации вечеринок с алкоголем во время пандемии COVID-19, когда такие собрания были запрещены по всей стране.

Джонсон подтвердил, что посещал вечеринку во время локдауна. В то же время он заверил, что считал мероприятие рабочим. Премьер также принес свои извинения за свой поступок.

Согласно результатам опроса, проведенного агентством социологических исследований Opinium, 59% граждан Великобритании считают, что депутаты должны проголосовать против Бориса Джонсона во время вотума недоверия.

Стрим с Андреем Пионтковским и Романом Цимбалюком на 24 канале: смотрите видео