Сотрудники ГСЧС сейчас активно работают в районах, которые недавно освободили от оккупантов. Все для того, чтобы спасти множество человеческих жизней от "сюрпризов", оставленных врагом.

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Оккупанты "прокачали" противотанковую мину

Так, спасатели обнаружили интересную находку. Речь идет о противотанковой мине. Но не простой. В нашем случае две мины соединены между собой металлической планкой. Сотрудники ГСЧС не сообщают, где именно нашли эту мину.

Судя по тому, что она не имеет следов от земли, то ее не закопали. Эту конструкцию просто положили посреди дороги, чтобы сделать невозможным проезд.

Что такое противотанковая мина

Она предназначена для уничтожения как танков, так и других транспортных средств. Для того, чтобы она сработала (если речь идет об обычной версии), необходимо, чтобы на нее надавили весом 120 килограммов. Но это вовсе не значит, что на такую мину можно наступать или брать в руки и переносить. Это опасно!

В ГСЧС попросили помнить о безопасности и доверять дело специалистам. Поэтому, если вы увидели снаряд или вражескую мину – звоните по номеру 101.

Тем временем оккупант привел ВСУ в свое подразделение, убегая от дрона – смотрите видео: