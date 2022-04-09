Соответствующую информацию сообщили в Вооруженных силах Украины. То есть наши военные показывают, как ужасно и нарушая все правила войны, действуют оккупанты.

Заметьте Оккупанты украли весь гуманитарный груз для Мелитополя вместе с фурами, – мэр города

Оккупанты заминировали мешки с картофелем

Чтобы вы понимали, что эти твари делали. Здесь (показывает на погреб – 24 канал) они прятались, а когда бежали из деревень… Вот провода… Сложили картофель, чтобы люди видели, голодные, и заминировали это все,

– говорится в сообщении.

Оккупанты заминировали даже картофель: смотрите видео

Кстати, в перехваченных СБУ разговорах слышно, о чем оккупанты просят женщин перед смертью. В частности, один из них сказал – чтобы в случае его смерти, сын никогда не пошел в армию.

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