Відповідну інформацію повідомили в Збройні Сили України. Тобто наші військові показують, як жахливо та, порушуючи всі правила війни, діють окупанти.

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Окупанти замінували мішки з картоплею

Щоб ви розуміли, що ці тварюки робили. Отут (показує на погріб – 24 канал) вони ховались, а коли тікали з сіл… Ось дроти… Склали картоплю, щоб люди бачили, голодні, і замінували це все,

– мовиться у повідомленні.

Окупанти замінували навіть картоплю: дивіться відео

До речі, у перехоплених СБУ розмовах чутно, про що окупанти просять жінок перед смертю. Зокрема один з них сказав – щоб у випадку його смерті, син ніколи не пішов до армії.

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