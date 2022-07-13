В своем фейсбуке она рассказала, что приобщается к сбору средств. Они необходимы для покупки автомобиля.

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Мои друзья собирают средства на машину для подразделения, которое занимается оперативной работой по выявлению и задержанию ДРГ,

– подчеркнула Грабовская.

Она заметила, что сам автомобиль уже нашли. Осталось только собрать необходимую сумму и приобрести его.

Цель сборов: 132 тысячи гривен. Ровно во столько оценивают автомобиль, который необходимо купить.

Как помочь нашим военным

Номер карты monobank: 5375 4112 0214 2670.

5375 4112 0214 2670. Или же вы можете перейти по этой ссылке, чтобы сразу же зачислить средства на банку, открытую специально для сбора.

Заметим, что к моменту написания новости собрано почти 28 тысяч гривен. Это едва ли четверть от необходимой суммы. Поэтому распространяйте информацию о сборе, чтобы ускорить достижение цели.



Сбор средств на подразделение украинских военных / Скриншот из monobank

Подчеркиваем, что нет слишком больших или слишком малых сумм. Каждая ваша гривна может помочь нашим защитникам и защитницам. Так что не сомневайтесь, если можете перевести только 1 гривну.

К слову, сейчас проводится сбор средств на бус для саперного подразделения чортковской ТрО. Военным необходимо собрать 200 тысяч гривен. Пока удалось почти на половину закрыть сбор, но он все еще продолжается. Так что не медлите.

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