Впереди всего мира: в каких областях по производству продовольствия Украина среди лидеров

Пищевая промышленность всегда была в Украине если не приоритетной, то как минимум стратегически важной отраслью. Ведь она способна и обеспечить потребности внутреннего рынка, и вывести на важное место нашу страну в списке мировых лидеров по производству продуктов питания.

Всего наш пищепром – это 22 отрасли и 40 основных производств. Больше всего мы производим мясной продукции, кондитерки, муки, молочных изделий, алкоголя, сахара, напитков и тому подобное. Вне конкуренции – подсолнечное масло (более 20% всего производства).

Интересно, что Украина – в десятке лидеров в мире по количеству изготовленных продуктов на душу населения (более 40 тысяч долларов на человека в год). Впрочем, на мировых рынках соревноваться можно не со всеми, как бы много мы не производили. Например, "переплюнуть" Китай фактически невозможно – эта страна обеспечивает целым списком продуктов питания пятую часть населения мира.



В Украине изготавливают пищу на 40 тысяч долларов на человека в год

Однако ежегодно украинские аграрии выращивают огромное количество продовольственного сырья, которого с головой хватает и для себя, и на продажу, и на то, чтобы попробовать завоевать мировой рынок не только экспортом сырья, но и экспортом готовой продукции пищевой промышленности.

Украина имеет половину мирового рынка растительного масла

Масло

Украина – крупнейший экспортер подсолнечного масла в мире. Поставляем мы масло в более чем 100 стран мира.

Лидером Украина является не только по экспорту, но и по производству. В 2018 году украинский пищепром выдал почти 6 миллионов тонн масла (более 5 из которых ушло на экспорт, что составило 55% мирового рынка).



Более 5 миллионов тонн масла за год идет на экспорт

6 миллионов тонн – это 35% мирового производства. У ближайшего конкурента, России, лишь 4 миллиона, а у всего Евросоюза – 3,6. К слову, украинское масло покупает даже тот же Китай.

Для примера вклада бизнеса в пищевую отрасль и экономику мы взяли показатели деятельности Системы Кока-Кола в Украине из недавно опубликованного Отчета компании за 2018 год. Отчет был подготовлен аудиторской компанией Baker Tilly и независимой исследовательской компанией GfK Украина.

Интересности: Если бы кто-то захотел вылить все украинское масло в олимпийские бассейны, то ему бы понадобились 2 тысячи 765 таких бассейнов. А в 2017 году в Украине произвели подсолнечного масла больше, чем оливкового во всех странах мира вместе взятых.

Украина может быть мировым лидером и по экспорту муки

Мука

Украина в 2015-2016 была мировым лидером по экспорту муки. Речь идет о 300-400 тысячах тонн. Однако сейчас, несмотря на лидерскую игру на мировых рынках зерна, с мукой все не так хорошо. В торговле мукомольной продукцией, к сожалению, Украина пока занимает лишь 12 место в мировом рейтинге.



Цена украинской муки – самая низкая в мире, а качество – одно из лучших



Интересно, что при этом цена украинской муки – самая низкая в мире. Второе место в мире по объемам экспорта муки занимают США, но от проданной муки они получают больше денег, чем Украина.



Украинский пищепром в десятке мировых экспортеров в молочной отрасли

Молоко

Все мы хорошо знаем и любим коровье молоко. Конечно, именно оно и является наиболее распространенным молочным продуктом в мире – 83%. На втором месте продукт, о котором украинцы слышат нечасто – молоко буйволов занимает 13% мирового производства.

К буйволам мы отношения не имеем, а вот к коровьему молоку – имеем даже очень. Украина в 2016-2019 годах (а по прогнозам экономистов, и до 2025 года безусловно) попадает в первую десятку крупнейших экспортеров молочных продуктов в мире.



В производстве молока Украина сможет войти в первую мировую десятку до 2030

Относительно производства, то по оценкам Всемирного Банка, Украина входит в пятерку стран, которые к 2030 году могут войти в топ-10 производителей молока в мире. Сейчас Украина по производству молочных продуктов, по разным оценкам, в районе 20 места. А производит в год примерно 10 миллионов тонн молока.



Курятина – один из весомых экспортных продуктов Украины

Курятина

Мировым лидером по экспорту курятины является Бразилия, США только на втором месте, несмотря на знаменитые на весь мир "ножки Буша". Украина тоже ворвалась на мировой рынок курятины и стала топовым игроком. Сейчас мы в 6-8 местах в рейтинге (экспортировали более 300 тысяч тонн мяса на 500 миллионов долларов).



Украина – один из крупнейших экспортеров соков в мире

Напитки

Отметим, что Украина также входит в пятерку крупнейших мировых экспортеров соков. Основной экспортный продукт – яблочный сок. Скажем, если бы весь наш экспортированный сок вдруг попал в Австрию, то все австрийцы могли бы 10 дней пить только его.



У Украины – большой потенциал, чтобы конкурировать с сильнейшими игроками мирового рынка

К сожалению, все еще основная экспортная продукция в Украине – это сырье. Однако и на рынках готовой продукции мы продвигаемся, да и сырье вывели на уровень мировых экологических трендов. Мы имеем значительный потенциал и украинские производители способны создавать высококачественные товары, которые без проблем могут конкурировать с лучшими образцами на мировом рынке.