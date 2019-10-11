Попереду всього світу: у яких галузях з виробництва продовольства Україна серед світових лідерів

Харчова промисловість завжди була в Україні якщо не пріоритетною, то щонайменше стратегічно важливою галуззю. Адже вона здатна і забезпечити потреби внутрішнього ринку, і вивести на вагоме місце нашу країну в переліку світових лідерів із виробництва продуктів харчування.

Загалом наш харчопром – це 22 галузі та 40 основних виробництв. Найбільше ми виробляємо м'ясної продукції, кондитерки, борошна, молочних виробів, алкоголю, цукру, напоїв тощо. Поза конкуренцією – соняшникова олія (понад 20% всього виробництва).

Цікаво, що Україна – у десятці лідерів у світі за кількістю виготовлених харчів на душу населення (понад 40 тисяч доларів на людину на рік). Утім, на світових ринках змагатися можна не з усіма, як би багато ми не виробляли. Наприклад, «переплюнути» Китай фактично неможливо – ця країна забезпечує цілим списком продуктів харчування п’яту частину населення світу.



В Україні виготовляють їжі на 40 тисяч доларів на людину на рік

Проте щороку українські аграрії вирощують величезну кількість продовольчої сировини, якої з головою вистачає і для себе, і на продаж, і на те, щоб спробувати завоювати світовий ринок не лише експортом сировини, а й експортом готової продукції харчової промисловості.



Україна має половину світового ринку рослинної олії

Олія

Україна – найбільший експортер соняшникової олії у світі. Постачаємо ми олію до понад 100 країн світу.

Лідером Україна є не лише за експортом, а й за виробництвом. У 2018 році український харчопром видав майже 6 мільйонів тонн олії (понад 5 з яких пішло на експорт, що склало 55% світового ринку).



Понад 5 мільйонів тонн олії за рік іде на експорт

6 мільйонів тонн – це 35% світового виробництва. У найближчого конкурента, Росії, лише 4 мільйони, а у всього Євросоюзу – 3,6. До слова, українську олію купує навіть той самий Китай.

Для прикладу внеску бізнесу у харчову галузь та економіку ми взяли показники діяльності Системи Кока-Кола в Україні з нещодавно опублікованого Звіту компанії за 2018 рік. Звіт був підготовлений аудиторською компанією Baker Tilly та незалежною дослідницькою компанією GfK Україна.

Цікавинки: Якби хтось захотів вилити усю українську олію в олімпійські басейни, то йому б знадобилися 2 тисячі 765 таких басейнів. А у 2017 році в Україні виробили соняшникової олії більше, ніж оливкової в всіх країнах світу разом узятих.



Україна може бути світовим лідером і з експорту борошна

Борошно

Україна у 2015-2016 була світовим лідером з експорту борошна. Мовиться про 300-400 тисяч тонн. Однак зараз, попри лідерську гру на світових ринках зерна, з борошном все не так добре. У торгівлі борошномельною продукцією, на жаль, України поки займає лише 12 місце в світовому рейтингу.



Ціна українського борошна – найменша у світі, а якість – одна з кращих

Цікаво, що при цьому ціна українського борошна – найнижча в світі. Друге місце в світі за обсягами експорту борошна займають США, але від проданого борошна вони отримують більше грошей, ніж Україна.



Український харчопром у десятці світових експортерів у молочній галузі

Молоко

Усі ми добре знаємо і любимо коров’яче молоко. Звісно, саме воно і є найбільш поширеним молочним продуктом у світі – 83%. На другому місці продукт, про який українці чують нечасто – молоко буйволів займає 13% світового виробництва.

До буйволів ми стосунку не маємо, а от до коров’ячого молока – маємо навіть дуже. Україна у 2016-2019 роках (а за прогнозами економістів, і до 2025 року безумовно) потрапляє у першу десятку найбільших експортерів молочних продуктів у світі.



У виробництві молока Україна зможе увійти до першої світової десятки до 2030

Щодо виробництва, то за оцінками Світового Банку Україна входить в п’ятірку країн, що до 2030 року можуть увійти до топ-10 виробників молока у світі. Зараз Україна за виробництвом молочних продуктів, за різними оцінками, в районі 20 місця. А виробляє на рік приблизно 10 мільйонів тонн молока.



Курятина – один з вагомих експортних продуктів України

Курятина

Світовим лідером з експорту курятини є Бразилія, США лише на другому місці, попри знамениті на ввесь світ «ніжки Буша». Україна теж увірвалася на світовий ринок курятини та стала топовим гравцем. Зараз ми на 6-8 місцях у рейтингу (експортували понад 300 тисяч тонн м’яса на 500 мільйонів доларів).



Україна – один з найбільших експортерів соків у світі

Напої

Зауважимо, що Україна також входить до п’ятірки найбільших світових експортерів соків. Основний експортний продукт – яблучний сік. Скажімо, якби весь наш експортований сік раптом потрапив до Австрії, то усі австрійці могли б днів 10 пити тільки його.



В України – великий потенціал, аби конкурувати з найсильнішими гравцями світового ринку

На жаль, все ще основна експортна продукція в Україні – це сировина. Однак і на ринках готової продукції ми просуваємося, та й сировину вивели на рівень світових екологічних трендів. Ми маємо значний потенціал і українські виробники здатні створювати високоякісні товари, які без проблем конкуруватимуть з кращими зразками на світовому ринку.