Или же, пишут такие "писульки" вместо них. Для прославления главы Кремля нашлось место даже погибшему сотруднику вуза.

К слову Путинская "Z-компания" провалилась: среди молодежи России активно распространяются антивоенные настроения

Те, что живы и осмелились иметь другую точку зрения, приговаривают к отчислению из университетов. Зато участников боевых действий "по защите Донбасса" могут принимать в вузы без вступительных испытаний.

Ректоры 700 вузов страны выступили в поддержку президента Путина и принятого им "выстраданного, но необходимого решения". Какого именно – не говорится (закон, помните?)

Поддержка среди тех, кого нет в живых

Среди сотрудников Санкт-Петербургского государственного университета, выразивших поддержку Путину, оказался один покойный.

В списке он значится за №650: профессор Плисс Виктор Александрович. Некролог о его смерти (4 января 2019 года) был размещен на сайте университета. Однако теперь эта страница недоступна.

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