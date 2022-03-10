Або ж, пишуть такі "писульки" замість них. Для прославлення глави Кремля знайшлося місце навіть загиблому співробітнику вишу.

До слова Путінська "Z-компанія" провалилась: серед молоді Росії активно поширюються антивоєнні настрої

Ті, що живі й наважилися мати іншу точку зору, засуджують до відрахування з університетів. Натомість учасників бойових дій "із захисту Донбасу" можуть приймати до вишів без вступних випробувань.

Ректори 700 вишів країни виступили на підтримку президента Путіна та прийнятого ним "вистражданого, але необхідного рішення". Якого саме – не мовиться (закон, пам'ятаєте?).

Підтримка серед тих, кого немає в живих

Серед співробітників Санкт-Петербурзького державного університету, які висловили підтримку Путіну, виявився один покійний.

У списку він значиться за №650: професор Плісс Віктор Олександрович. Некролог про його смерть (4 січня 2019 року) був розміщений на сайті університету. Однак тепер ця сторінка недоступна.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!