Така інформація надходить із різних джерел. Її оприлюднив Дмитро Разумков.

Увага З початку вторгнення Росії в Україну загинула 71 дитина: понад 100 поранені

Він додав, що, схоже, вже й на Росії розуміють, що ситуація для них як агресора, погіршується кожного дня.

Путінська пропаганда провалюється

Підрозділи психологічних операцій Головного розвідувального управління Генерального Штабу Збройних сил Росії зараз намагаються поширювати новини про перемоги окупантів.

Вони дотримуються приблизно такого основного наративу: "наші солдати гинуть, але ми рухаємося до перемоги". Однак Кремлю вже важче вплинути на молодь.

Так звана "Z-кампанія" фактично провалилася,

– мовиться у повідомленні.

Зараз вона тримається виключно на адмінресурсі: заходи "патріотично-виховної" роботи серед молоді проводять переважно представники старшого покоління, працівники адміністративної системи за вказівкою "зверху". Однак це не призводить до реальних результатів.

Пропонуємо переглянути кілька чудес "другої армії світу": дивіться відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!