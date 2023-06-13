Сообщения содержат файлы с опасным программным обеспечением. Их ни в коем случае нельзя открывать.

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Злоумышленники рассылают письма от имени прокуратуры

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что спам рассылка происходит якобы от их имени. Однако в ведомстве подчеркнули, что никаких подобных рассылок прокуратура не производила.

Украинцев предупредили, что на электронную почту могут поступать письма с файлами "Спецсообщение" или "Электронная копия служебного письма". Их ни в коем случае нельзя открывать. Такое письмо может иметь вирусную программу.

Если вы получали такое сообщение сегодня после 14.00, не открывайте файл и удалите его сразу.

– призывали в прокуратуре.

Госспецсвязи предупредила о новом компьютерном вирусе

Украинцев предупредили о новой тенденции кибератак, когда хакеры распространяют вирусные программы через электронные письма со счетами и платежными поручениями. Письма содержат ZIP-архив, который после загрузки запускает файл, который устанавливает вредоносное программное обеспечение.

Установив вирусные программы, злоумышленники получают аутентификационные данные:

логины;

пароли;

ключи/сертификаты.

Чтобы бороться с кибератаками, Украина присоединилась к одному из центров НАТО. Собственно, говорится о CCD COE – Объединенном центре передовых технологий по киберобороне НАТО.

В Хмельницкой области разоблачили злоумышленника, торговавшего персональными данными

В Хмельницкой области разоблачили 36-летнего мужчину, который продавал персональные данные более 300 миллионов человек из разных стран мира, включая Украину и Евросоюз. Злоумышленник был администратором закрытых групп в мессенджере Telegram.

За паспортные данные, регистрационные номера учетных карт налогоплательщиков, свидетельства о рождении, водительские удостоверения и информацию о банковских счетах злоумышленник требовал от 500 до 2000 тысяч долларов США. Следует отметить, что часть покупателей персональных данных была из России. Конечно, платили они злоумышленнику за персональные данные украинцев рублями.