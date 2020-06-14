Современный шахтер – это забитый несчастный и часто пьющий человек, хорошо понимающий безысходность своей жизни.

Жизнь шахтеров до оккупации

Мне повезло знать двоих шахтеров. Хотя живу я в шахтерском крае, в Луганске, и среди моих друзей шахтеров могло бы быть и больше.

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Это были молодые мужчины, жители Антрацита, наследники шахтерских династий. В их семьях шахтерами были все – отцы и деды, и при шахтах на женской работе работали бабки и матери. И как ни крути, здоровый мужчина из шахтерского города и семьи мог стать только шахтером.

Когда мы познакомились, а было это лет двадцать назад, им обоим в шахтерской робе было уже тесно. Хотя каждый понимал, что шахтерская пенсия в отдаленной перспективе не худший из вариантов. Забегая впередскажу, что оба моих знакомых получили высшее образование и ушли из шахт, сумев разорвать шахтерскую наследственность.

Мне, вероятно, не повезло, я уже не застала тех работников шахт, кто был гордостью нашего края. Тех, кого рисовали на плакатах с черным от угольной пыли лицом и о ком снимали кино. Мои подруги помнят тех мужчин, кто мог купить машину с нескольких зарплат, а с одной – легко – телевизор. Кто носил самые дорогие пыжиковые шапки и гордился своей работой. И им смотрели вслед все, когда они шли со смены – сильные, мужественные, усталые. А по черным точкам под кожей легко угадывалась опасная профессия.

Герои и подземные космонавты

В шахтерских семьях о работе отцов говорили с гордостью. Мужчины были разными, как и везде, но своим нелегким трудом они зарабатывали уважение в настоящем и прочное будущее своим детям. Да что там, быть шахтером было где-то как быть космонавтом – не каждый мог быть шахтером, добывая черное золото. Черное, как и крупные вишни на нашей шахтерской земле.

Было время, им давали квартиры, путевки в лучшие санатории, а море для всей семьи было закономерным.

А что сейчас? Как живут шахтеры

Вы знаете, какой сейчас ассоциативный ряд на эту профессию? Бедность и судьба, которую так и не смог переломить шахтер. Не смог вырваться, не смог выучиться, не смог уехать. И обрек на нищенствование всю семью – тех, кто когда-то мог ждать отца со смены и гордиться настоящей мужской профессией в их семье.

Жить в Ровеньках и Антраците сейчас – это быть неудачником. Нет воды. В те самые квартиры, которые давали всего-то лет тридцать назад, вода не поднимается выше второго этажа. Многие ставят накопительные баки в коридорах и кладовках, покупают насосы. А кто-то ходит с ведрами на первый этаж по воду.

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Шахта перестала быть перспективой хорошей пенсии, она стала безысходностью для многих. Хочешь жить дома, видеть свою семью – тогда тебе в шахту. Хочешь, если повезет, заработать денег, тогда тебе в Москву кем придется. Хочешь видеть семью хотя бы урывками, есть еще один вариант – местная армия. Не много вариантов, правда? И убить могут на любой из выбранных дорог. И многие ведь так и мечутся между армией, Москвой и шахтой, давно разочаровавшись обеспечивать семью как когда-то.

Уйти с шахты – потерять стаж

Шахтерский профсоюз сейчас не промах, денег не платят, но обещают море летом по принципу все включено. И не от того, что такой уж на зависть вариант, а от того, что денег нет у шахтера ехать отдыхать со своих сбережений. Нет даже карманных денег. И везут их на море всей семьей, от дома, но в такую глухомань, в такую дыру, чтобы подальше от других отдыхающих. Хорошо, если в семье, кто-то на другой работе, значит, удастся собрать хоть немного, и будут какие-то карманные деньги на отдых. Если все на шахтерском труде – ехать с зажатой в кулаке тысячей. И будто на море был, но такая это иллюзия, как и вся жизнь сейчас. А на все вопросы к правлению всегда можно кивнуть на Украину – она во всем виновата. В войне и бедности.

На шахте "Комсомольская" были забастовки. Длились несколько суток. Вторая и часть первой смены отказываются подниматься на поверхность. Не просят, требуют погашения задолженности по заработной плате. Просят исправного оборудования, закрытия многочисленных копанок в округе.

Позже, на официальном сайте "республики" появилась информация о том, что начнется выплата по шахтерским задолженностям. Ни слова о шахтерском бунте. Игра на опережение – будто решение давно зрело. И следом информация о том, что требуется плановая добыча угля. Такая обтекаемая формулировка – вина, мол, во всем тех, кто не планировал добычи угля. И негласно уже люди говорят о том, что и телефонную связь отключили, и города закрыли именно из-за беспорядков под предлогом усиления карантинных мер. И что если не удастся решить мирно ситуацию, шахтеров будут поднимать силой…

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Мне сложно сказать, кем сейчас нужно быть, чтобы быть как когда-то тем самым парнем, которому с восхищением будут смотреть вслед. Знаю, что современный шахтер – это забитый несчастный и часто пьющий человек, хорошо понимающий безысходность своей жизни. Они-то тоже помнят, каким был когда-то этот труд – тяжелый, нужный, почетный. А стариков с шахтерской пенсией под руки везут в Украину – на их деньги живут сейчас несколько поколений, а здоровье кормильца молятся, потому что как и раньше, спустя десятилетия, он дает жить всей своей семье.