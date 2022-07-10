Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил, что в ОП лично не получали никаких писем или обращений со стороны члена Конгресса Виктории Спартц.

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По его словам, это письмо – дело президента США и американского депутата, поэтому они должны разобраться с этим самостоятельно.

Это дело американского депутата и американского президента. Дадим им самим разобраться. Там звучат какие-то обвинения. Если у Виктории Спартц есть доказательства своих обвинений, пусть обнародует их. Пока, кроме обвинений одного из сотен этих депутатов, мы ничего не услышали,

– сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Что случилось

Накануне член Палаты представителей США обратилась к президенту США Джо Байдену и попросила его проверить возможные связи главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака с россией. Также она акцентировала внимание на пребывании Олега Татарова на должности заместителя Андрея Ермака. По мнению конгрессвумен, именно он "задерживает назначение независимого антикоррупционного прокурора больше года", что заблокировало работу САП и НАБУ.

Впоследствии Спартц опубликовала претензии к Ермаку. В частности, они касаются дела вагнеровцев, "неудачных" переговоров с кремлем и "сдачи Херсона".

Как отреагировали в Украине

Представитель МИД Олег Николенко отреагировал достаточно резко, заявив, что действия Спартц – это нескрываемая попытка вернуть в американскую политику российские нарративы. Также он сказал, что "циничными являются манипуляции об Украине и ее руководстве от конгрессвумен украинского происхождения".

Ирина Верещук предположила, что за письмом Спартц относительно Ермака могут стоять украинские деятели и призвала их прекратить это делать.

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