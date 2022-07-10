Речник президента Сергій Никифоров повідомив, що в ОП особисто не отримували жодних листів чи звернень з боку членкині Конгресу Вікторії Спартц.

До теми Зеленський має розв'язати цю проблему: конгресвумен Спартц оголосила список претензій до Єрмака

За його словами, цей лист – справа президента США та американської депутатки, тож вони повинні розібратися з цим самостійно.

Це справа американської депутатки і американського президента. Дамо їм самим розібратися. Там звучать якісь звинувачення. Якщо Вікторія Спартц має докази своїх звинувачень, нехай оприлюднює їх. Поки, окрім звинувачень однієї із сотень цих депутатів, ми нічого не почули,

– сказав речник президента Сергій Никифоров.

Що трапилось

Напередодні членкиня Палати представників США звернулася до президента США Джо Байдена та попросила його перевірити можливі зв'язки глави Офісу Президента України Андрія Єрмака з росією. Також вона акцентувала на перебуванні Олега Татарова на посаді заступника Андрія Єрмака. На думку конгресвумен, саме він "затримує призначення незалежного антикорупційного прокурора понад рік", що заблокувало роботу САП та НАБУ.

Згодом Спаркс опублікувала претензії до Єрмака. Зокрема вони стосуються справи вагнерівців, "невдалих" перемовин з кремлем та "здачі Херсона".

Як відреагували в Україні

Речник МЗС Олег Ніколенко відреагував досить різко, заявивши, що дії Спартц – це неприхована спроба повернути в американську політику російські наративи. Також він сказав, що "цинічними є маніпуляції про Україну та її керівництво від конгресвумен українського походження".

Натомість Ірина Верещук припустила, що за листом Спартц щодо Єрмака можуть стояти українські діячі й закликала їх припинити це робити.

До теми – політолог про лист Спартц щодо Єрмака та підтримку України від США: дивіться відео