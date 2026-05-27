Разве мы не заслужили место среди союзников США после того, что прошли вместе, – Зеленский Трампу
Президент Зеленский 27 мая направил Дональду Трампу срочное письмо относительно критической нехватки противоракетной обороны. В нем он поинтересовался у главы США, разве Украина не заслужила место среди американских союзников после всего, что прошли вместе.
Письмо опубликовал в соцсети X американский журналист Барак Равид.
Что написал Зеленский Трампу?
Зеленский в письме к Трампу отметил, что для украинцев как нации, которая борется за свое выживание, вряд ли есть что-то больнее, чем видеть батареи Patriot без заряженных ракет.
Поэтому он попросил у американского коллеги о помощи с этим видом вооружения.
Президент признал, что США несут ответственность и за собственную оборону и за защиту своих союзников и партнеров. Он добавил, что Украина согласна с тем, что Европа должна взять на себя большую роль в обеспечении своей безопасности.
Однако, после всего, что мы прошли вместе, разве мы не заслужили место среди ваших союзников?
– обратился Зеленский к Трампу.
Напомним, что в письме президент Украины также отметил, что системы Patriot остаются фактически единственной эффективной защитой от российских баллистических ракет и "Орешников".
Способность наносить массированные ракетные удары, как отметил Зеленский, является последним большим преимуществом России в войне против Украины.