Разве мы не заслужили место среди союзников США после того, что прошли вместе, – Зеленский Трампу

Президент Зеленский 27 мая направил Дональду Трампу срочное письмо относительно критической нехватки противоракетной обороны. В нем он поинтересовался у главы США, разве Украина не заслужила место среди американских союзников после всего, что прошли вместе.

Письмо опубликовал в соцсети X американский журналист Барак Равид.

Смотрите также В сети показали письмо, которое написал Зеленский к Трампу и Конгрессу США

Что написал Зеленский Трампу?

Зеленский в письме к Трампу отметил, что для украинцев как нации, которая борется за свое выживание, вряд ли есть что-то больнее, чем видеть батареи Patriot без заряженных ракет.

Поэтому он попросил у американского коллеги о помощи с этим видом вооружения.

Президент признал, что США несут ответственность и за собственную оборону и за защиту своих союзников и партнеров. Он добавил, что Украина согласна с тем, что Европа должна взять на себя большую роль в обеспечении своей безопасности.

Однако, после всего, что мы прошли вместе, разве мы не заслужили место среди ваших союзников?

– обратился Зеленский к Трампу.

Напомним, что в письме президент Украины также отметил, что системы Patriot остаются фактически единственной эффективной защитой от российских баллистических ракет и "Орешников".

Способность наносить массированные ракетные удары, как отметил Зеленский, является последним большим преимуществом России в войне против Украины.