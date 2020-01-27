Письмо из Луганска: а дышать вообще можно?

Когда живешь все время на временно оккупированной части Луганска, очень сложно ответить на вопрос, что у нас нового или что не так, как в Украине.

Вот попробуйте вы, расскажите, что отличительного в вашей жизни в сравнении с событиями пятилетней давности. Вот именно, не так-то это просто. И, тем не менее, попробуем назвать, что существенно отличает жизнь сейчас, от жизни тогда.

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Весь город разделен на секторы военных объектов, возле которых водружены защитные бетонные блоки, выкрашенные в миролюбивые цвета. Круглосуточно возле них дежурит вооруженный патруль. Не заметить этих нововведений невозможно. Самый яркий пример – комендатура в бывшем офисе Н. Королевской в самом центре города. Рядом с кафе, городской елкой и местом прогулок в центре заградительные ежи, автоматчики, бетонный дзот на тот самый непредвиденный случай. Конечно, не обратить на это внимания невозможно, но со временем это тоже становится реальностью послевоенного периода.

Лифты работают до 21:00. Лично мной это открытие было сделано только этим летом. И отчего-то не экономия первой пришла в голову, а призыв местных властей не шляться затемно где-то. Светофоры тоже переходят в режим желтого света в 21:00. И снова для меня это было показательно – выходит, все предыдущие четыре года я не выходила из дома после 21:00, раз не замечала этого.

Штрафы за нахождение на улице во время комендантского часа. Штрафы весьма существенные, а вместе с ними еще ночь допросов, наркологической экспертизы и прочих моральных издержек. Оно вам надо?

Есть те, кто почти по геройски хвалится – ходил, мол, и ничего. Но это до первого штрафа в 2000 рублей, после перемещаются во время комендантского часа уже не так бодро. Кстати, сумма штрафа разная – в котором часу был задержан, трезв или пьян, с документами или без. Действует своя вполне официальная тарифная сетка, которая весьма пополняет бюджет. Промежуток комендантского часа – с 23:00 до 4:00, указом "главы" его действие отменяется на период больших праздников, что очень радует молодежь.

Запреты. Много чего сейчас нельзя. Пересекать линию разграничения работникам исполнительной и судебных систем, представителям местной администрации и вольнонаемным сотрудникам в армии и полиции. Может, что называется, пронести, а может обернуться огромными как снежный ком проблемами вплоть до увольнения.

Говорят, списки сотрудников всех ведомственных служб, как и членов общественного движения "Мир Луганщине" регулярно сливают в Украину.

Кстати, к теме запретов, нельзя курить в неположенных местах, нельзя фотографировать и фотографироваться рядом с секретными (читай: всеми военными) объектами, нельзя жечь костры, нельзя носить военную форму без сопроводительных документов, нельзя распивать спиртные напитки в "военной" форме и использовать служебное положение.

К запретам относится и то, что нельзя поддерживать тему нацизма, что приравнивается к измене Родине и карается 15 годами колонии строго режима. И последнее уже никак не отнести к теме шуток.

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