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      Письмо из Луганска: о местных похитителях праздников

      137
      Пока все празднуют, мы бурим / 24 канал

      Вы что делаете перед Новым годом и Рождеством? Докупаете подарки или гуляете на корпоративе? Мы в Луганске бурим скважины. Точнее пробиваем вытяжки в стенах. А еще точнее, нас это местная "власть" заставила сделать.

      Есть такой местный развод – искать нарушителей. То печати не те, то долги, то что-то в оборудовании не узаконено. Ну, вы понимаете, к тому, что сделано законно при украинской власти, всегда можно найти замечания.

      Обратите внимание: Письмо из Луганска: Россия наступает

      В нашем случае не хватило одной печати. Нас вызвали в ГорГаз, он прислал контролера осмотреть на месте ситуацию по тому оборудованию, куда не доставало печатей в техпаспорте, а тот контролер, как неконтролируемое зло, выпущенное из сосуда, просочился по всему дому и увидел все – не те газовые шланги, не те документы, какие-то несоответствия в бумагах и, самое главное, отсутствие вытяжных каналов к нашему газовому оборудованию.

      Последние двадцать лет наша система вентиляции была удовлетворительной для всех, кто приходил в наш дом с проверками, и только сейчас вскрылся тот факт, что мы нарушаем эксплуатацию газового оборудования по всем возможным пунктам. А дальше как в перемотке – инспекторы, акт, угрозы отрезать газ. И отсрочка на ОДИН рабочий день, чтобы мы успели пробить три вытяжных канала и узаконить их. Тот факт, что мы не имеем долгов по оплате, не интересовал вообще никого.

      Здесь было бы честно сказать, что пробить три вытяжки – приличная работа по времени и средствам. И один рабочий день не реальный для этого срок. И найти того, что сделает это за отведенное время, тоже почти нереально. Самое главное, найти деньги сделать это, один из самых основных вопросов. Но "начальник службы эксплуатации газового оборудования" был так любезен, что дал нам номер телефона своего человека, прочитав перед этим лекцию о том, что из-за нас он не планирует садиться в тюрьму или терять работу. А тот, чей телефон господин похититель Рождества нам дал, радостно потирал руки: "Да-да, знаем Вадима Петровича! Каждая вытяжка будет вам стоить от 7000 рублей!" И здесь честно было бы поставить точку. Зима. Мороз. В доме ребенок. Но это не волнует никого, потому что "начальник службы эксплуатации газового оборудования" хочет доработать до пенсии при любых условиях. И отчего-то вся эта ситуация очень напоминает грандиозный развод, когда ты не можешь сделать ничего, если хочешь встретить Новый год в теплом доме и вообще, если хочешь, чтобы твой ребенок спал эту ночь в тепле.

      Все, кому я рассказала эту историю, сказали мне о том, что мы виноваты сами. Пустили контролера, сами пошли в ГорГаз, слишком честные. И еще, что сейчас это общая система – разводить на деньги тех, кто привык жить честно. В основном попадаются пенсионеры. Все мои советчики сказали мне о том, что я должна была догадаться дать тому контролеру пару тысяч рублей, чтобы мне не пришлось платить ровно в десять раз больше его начальнику, который возьмет свои деньги через откаты от своих же людей.

      Читайте также: Письмо из Луганска: "Это вам не Украина!"

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      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Новини Луганська
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