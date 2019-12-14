16:27
14 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Батіскаф Батіскафич розколює Маріанський жолоб. "Хубло" прибрали з ефіру
      Вєсті Кремля
      22:31, 13 грудня
      Вєсті.UA: Як Зеленський боротиметься з мітингами. Російські пропагандисти приїхали до України
      Вєсті.UA
      20:38, 13 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Блоги Ольга Черненко
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
      Ольга Черненко

      Письмо из Луганска: "Это вам не Украина!"

      530
      Луганская реальность / 24 канал

      Знакомая сказала, что бегая по рынку в поисках крема для рук в очередной раз убедилась, что все, что продают в оккуированой части Луганской области – одинаковое.

      Она это и озвучила продавцу в очередном торговом модуле: "Да что вы все здесь все как под копирку!" На что продавец резонно парировал: "Так ведь это вам не Украина! Выбор там".

      Читайте также: Письмо из Луганска: каких результатов все еще ждут в оккупации от нормандской встречи

      Кстати, эта шаблонность и низкое качество товара стали очередными маркерами новой жизни после лета 2014 года. Стиральный порошок не отстирывает, моющее не пенится, лекарства не действуют. Да, речь идет о том товаре, который в большом количестве зашел к нам из России – лекарствах, продуктах питания, моющих, строительных смесях. Все, что оставалось у продавцов еще украинского кпроизводства, доставалось из-под полы с некоторым трепетом и придыханием, как священный Грааль. Продавец, не сводя глаз с вещи, почти шептал: "Еще довоенное". Поначалу это было непонятно. В чем разница, если функции у вещи одинаковые? После все стало на свои места. Товары украинского производства отстирывали, мыли, имели вкус и качество. Привычное, какое и должно быть у купленного товара. То есть покупая кабачковую икру или майонез мы примерно понимаем, что будет за стеклом.

      Но с российским товаром нас ожидало разочарование. При чем относительно всего. Обезболивающие не обезболивали, мыло не мылилось, паштет был безвкусным. И все это было странным. Зачем продавать то, что плохо? Что не вкусно? И зачем это производить? Потом вокруг стали говорить, что это товар из гуманитарки или тот товар, который никто не берет в России, но берут у нас за неимением выбора. И мы начали осторожничать, переспрашивать, чего за нами не водилось раньше. Какого вкуса будет это масло? А сгущенка будет снова жидкой как вода и синтетического вкуса? И продавцы часто отвечали философски: "Ну, это российский товар". Мол, делайте сами предположения. Или: "Лучше взять белорусскую сгущенку, она похожа на сгущенку". Или: "Это же Украина!" И здесь становилось понятно, что нужно брать, если только хватало денег на украинские продукты, ввезенные сюда контрабандой.

      Мы больше года обжигались на буквально всем – чае, порошке, таблетках. Потом мы стали заказывать из Украины то, к чему привыкли или покупать то, что хотя бы более-менее было похоже на качественный товар. Но все вокруг только и говорили о совершенно низком качестве ввозимого сюда товара. Как же долго мы не могли принять того, что продукты могут быть невкусными и некачественными. А после стали задавать эти дурацкие вопросы о том, каким будет товар по этой цене.

      И еще это касается бытовой техники. Рынок заполонили торговые марки "Делта", "Сентек" и "Василиса". Я хорошо помню, что до войны я выбирала между известными мне и всему миру торговыми марками с мировым именем. И никто не пытался мне продать товар странного качества и еще более странного бренда. Мы могли покупать разве что какие-то незначительные вещи таких странных торговых марок. Но сейчас найти "Бирюсу" – открытие. И если покупатель недоверчиво рассматривает пестрый пластмассовый товар, продавец парирует вопросом: "Что вам не нравится?" Или пытается урезонить: "Есть только это".

      Обратите внимание: Письмо из Луганска: если в кране нет воды – "виновата Украина"

      Cybertuck або котедж на острові: що можна купити замість Apple Mac Pro (2019)
      сьогодні
      2021
      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Публікації Новини Луганська Побутова техніка Продукти
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:00 Письмо из Луганска: "Это вам не Украина!"
      Ольга Черненко 527
      сьогодні , 14:02 Допінговий скандал: чому санкції WADA проти Росії ще нічого не вирішують
      Світлана Попова 1391
      сьогодні , 12:45 Вбивство Шеремета: чи доведуть справу до кінця
      Інна Жолобович 1159
      сьогодні , 12:00 Маньяк Чикатило – порождение советского строя
      Максим Мирович 992
      сьогодні , 09:04 Головні новини 13 грудня: Суд у справі вбивства Шеремета, Brexit наближається
      Северин Трач 1086
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук