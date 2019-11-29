Письмо из Луганска: если в кране нет воды – "виновата Украина"

Жилищно-коммунальное хозяйство Луганска – это особенная сфера нашей жизни.

Так, все, что касается подачи воды на восточные кварталы Луганска, напоминает сущий ад. Вода строго по часам. Бывает, что и не каждый день.

Любимая шутка всех жителей дома:

Если есть вода, значит, что-то стирает жена какого-то чиновника, который живет в этом же доме.

Вести из Луганска: Все оплакивают довоенную жизнь

Люди ставят насосы, водружают на крыши баки, ставят в кладовки накопители для воды. Если вы представляете себе размеры хрущевок, то понимаете, что запасами воды там заняты все поверхности – ванна, туалет, пол в кухне, балкон, место на полу в любой комнате... Хороший хозяин в ванной ставит самодельный умывальник по типу деревенских из обрезанной бутылки, чтобы иметь возможность мыть руки не из ведра.



Самодельный умывальник по-лугански / Фото 24 канала

Особенно хороший хозяин позаботится о посудомоечной для жены, чтобы машина мыла запасы грязной посуды тогда, когда включат подачу воды. Часы с водой священны, как время намаза, – в это время не ходят в гости и не берут телефонную трубку. И особенно остро реагируют на звук наполняемого бачка унитаза. В общем, где-то так выглядит жизнь жителей восточных кварталов и в окрестностях Луганска.

С отоплением также – где-то есть, где-то нет. Причина – где порыв, где плановая замена или ремонт. Все как всегда. Новая только подача этих новостей местными СМИ, которые говорят примерно так: "Ремонта не было со времен Украины". То есть все проблемы как бы не "ЛНР", а украинские, но ликвидировать их приходится "республике". Мол, Украина средства на ремонт не выделяла, а мы вынуждены устранять ошибки украинской власти. Так, кстати, говорят обо всем – о качестве дорожного покрытия, о лифтовом хозяйстве. Эта "отмазка" настолько универсальна, что ошибками украинской власти можно оправдать любые теперешние недочеты. По крайней мере, такая трактовка особенно популярная именно сейчас.

Из новостей уже точно нынешней "власти" – лифты многоэтажек работают только до 21:00, как и светофоры по городу. Нечего, мол, позже где-то лазить.

Очень популярная услуга пробивать скважины у себя на участках, чтобы поменьше зависеть от прихотей власти. Кто имеет средства, ставит автономное отопление, хотя это не в рамках закона и стоит очень существенно.

Есть целая группа тех, кто не платит за коммунальные услуги. Только в том случае, если вопрос решит оплаченная тысяча рублей, которой не хватает до отключения какой-нибудь услуги. Но обычно такие двери не открывают никому и дверных звонков не имеют.

Считается выгодным жить в частных домах, где от системы ЖКХ не зависишь, полагаясь только на себя...

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