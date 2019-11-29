17:28
29 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ЧОРНА П'ЯТНИЦЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:38, 28 листопада
      Вєсті.UA
      19:03, 28 листопада
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Блоги Ольга Черненко
      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ЧОРНА П'ЯТНИЦЯ
      Ольга Черненко

      Письмо из Луганска: если в кране нет воды – "виновата Украина"

      200
      Коммунальный коллапс в "ЛНР" / Фото из открытых источников

      Жилищно-коммунальное хозяйство Луганска – это особенная сфера нашей жизни.

      Так, все, что касается подачи воды на восточные кварталы Луганска, напоминает сущий ад. Вода строго по часам. Бывает, что и не каждый день.

      Любимая шутка всех жителей дома:

      Если есть вода, значит, что-то стирает жена какого-то чиновника, который живет в этом же доме.

      Вести из Луганска: Все оплакивают довоенную жизнь

      Люди ставят насосы, водружают на крыши баки, ставят в кладовки накопители для воды. Если вы представляете себе размеры хрущевок, то понимаете, что запасами воды там заняты все поверхности – ванна, туалет, пол в кухне, балкон, место на полу в любой комнате... Хороший хозяин в ванной ставит самодельный умывальник по типу деревенских из обрезанной бутылки, чтобы иметь возможность мыть руки не из ведра.

      самодельный умывальник
      Самодельный умывальник по-лугански / Фото 24 канала

      Особенно хороший хозяин позаботится о посудомоечной для жены, чтобы машина мыла запасы грязной посуды тогда, когда включат подачу воды. Часы с водой священны, как время намаза, – в это время не ходят в гости и не берут телефонную трубку. И особенно остро реагируют на звук наполняемого бачка унитаза. В общем, где-то так выглядит жизнь жителей восточных кварталов и в окрестностях Луганска.

      С отоплением также – где-то есть, где-то нет. Причина – где порыв, где плановая замена или ремонт. Все как всегда. Новая только подача этих новостей местными СМИ, которые говорят примерно так: "Ремонта не было со времен Украины". То есть все проблемы как бы не "ЛНР", а украинские, но ликвидировать их приходится "республике". Мол, Украина средства на ремонт не выделяла, а мы вынуждены устранять ошибки украинской власти. Так, кстати, говорят обо всем – о качестве дорожного покрытия, о лифтовом хозяйстве. Эта "отмазка" настолько универсальна, что ошибками украинской власти можно оправдать любые теперешние недочеты. По крайней мере, такая трактовка особенно популярная именно сейчас.

      Из новостей уже точно нынешней "власти" – лифты многоэтажек работают только до 21:00, как и светофоры по городу. Нечего, мол, позже где-то лазить.

      Очень популярная услуга пробивать скважины у себя на участках, чтобы поменьше зависеть от прихотей власти. Кто имеет средства, ставит автономное отопление, хотя это не в рамках закона и стоит очень существенно. 

      Есть целая группа тех, кто не платит за коммунальные услуги. Только в том случае, если вопрос решит оплаченная тысяча рублей, которой не хватает до отключения какой-нибудь услуги. Но обычно такие двери не открывают никому и дверных звонков не имеют.

      Считается выгодным жить в частных домах, где от системы ЖКХ не зависишь, полагаясь только на себя...

      Читайте также: Письмо из Луганска: все вспоминают горячее лето 2014-го...

      Реформа звань в армії: що змінює закон
      сьогодні
      33808
      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Публікації Новини України Новини політики ЖКГ Опалювальний сезон Водопостачання Новини Луганська Окуповані території
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:17 Кого б Ви хотіли бачити в суперниках збірної України на Євро-2020: опитування
      Ігор Саджениця 1330
      сьогодні , 17:07 Що робити з ФОПами: у мережі бурхливо відреагували на питання Милованова
      Василь Денисюк 1429
      сьогодні , 17:05 Письмо из Луганска: если в кране нет воды – "виновата Украина"
      Ольга Черненко 200
      сьогодні , 15:55 Woodluck, або як розірвати замкнене коло
      сьогодні , 15:35 Професійні "мітингувальники": де засвітились "тітушки Корчинського"
      Ірина Кошанська 859
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук