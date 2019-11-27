22:45
27 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Дитяча мрія Путіна. Кадиров пробрався в НАТО
      Вєсті Кремля
      20:43, сьогодні
      Вєсті.UA: Кремль переплутав Зеленського. Подарунки для Тимошенко
      Вєсті.UA
      20:05, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Блоги Ольга Черненко
      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Ольга Черненко

      Письмо из Луганска: все вспоминают горячее лето 2014-го...

      230
      Сегодняшнюю реальность на Донбассе не воспринимают даже местные / 24 канал

      Я все еще не могу привыкнуть к тому, что уже давно нужно было воспринимать за норму – нельзя привязываться, нельзя привыкать, все в этой жизни временно, как и сама наша жизнь.

      Но когда долго живешь в определенном укладе и распорядке, кажется, что это навсегда – работа, привычки, друзья, наши ежедневные ритуалы, планы, покупки… Теряя все это и сразу, оказывается, что перемены принимают гораздо легче те, кто ничего не имел.

      Читайте также: Письмо из Луганска: все оплакивают довоенную жизнь

      Летом 2014 года я потеряла работу. Много раз возвращалась после к этому. Если честно, много раз говорила себе до этого лета, что пора бы сменить работу, доказать себе, что могу работать где-то еще, добиться чего-то в другом месте. Работа за мои семь лет в этом коллективе стала настолько привычной, что походила на перемещение между спальней и кухней собственного дома в пижаме. Люди были давно знакомы, руководители любимы (оказывается, такое может быть), а обязанности привычны. Конечно, были и стрессы, и встряски, похожие сейчас на шторм в домашнем аквариуме.

      После того коллектива я с легкостью находила работу – несмотря на войну и общую ситуацию. Вероятно, мне везло. Но не могла работать больше нигде. Психолог сказал бы, что я просто не приняла факта своего увольнения из старого коллектива, но каждую новую работу воспринимала как измену своей старой работе. Я пыталась, вовремя приходила на работу и задерживалась, если это требовалось. Но было что-то почти неуловимое – перестала воспринимать людей. Перестала сближаться и доверять. Со мной было неудобно и тяжело. Я делала все, что было положено, но отказывалась выпить пиво после работы или сходить куда-то с зарплаты. Все это было изменой для меня моей прежней работе. Сейчас понимаю, что моя привязанность была слишком глубокой, а увольнение вопреки внешнему спокойствию слишком травматичным.

      Сейчас я не стала другой, а просто перестала искать стабильную работу, чтобы не наступать на те же грабли. Более того, поняла, что уже не смогу работать даже в своем прежнем коллективе, потому что все в нем стали другими и время стало другим. Я не готова бесконечно слушать о войне, о потерях, о том самом лете… Не готова распахивать душу и сближаться с кем-то снова. Я стала колючей, какими бывают подростки… Моя травма и мои якоря.

      В очередном новом коллективе все бесконечно проговаривали то самое лето 2014 года. В деталях, поминутно. Кто и где был, как уезжал, как возвращался, как искал работу, как жил… Это было пыткой – снова и снова, капля за каплей на затылок. Нужно было слушать это и говорить о себе. Нельзя было выйти из кабинета или попросить всех замолчать – кабинет был слишком маленьким, а эти разговоры, вероятно, были своего рода психотерапией для всех – снова и снова, повторяя и убеждая себя, что все было сделано правильно… Я поняла, что не могу. Не могу говорить, не могу слушать, не могу быть терпеливой. Не могу снова погружаться в то лето, которое вряд ли смогу забыть… Наверное, каждому из нас нужен свой психолог, чтобы выбраться из всего этого.

      Вести из Луганска: Война стала частью нашей жизни

      Олена Зеленська обрала корсетну сукню для візиту в Литву: перші фото
      сьогодні
      17467
      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Публікації Новини Луганська Окуповані території
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 27 листопада: затримання Альперіна і запобіжний захід Садовому
      сьогодні , 22:23 Головні новини 27 листопада: затримання Альперіна і запобіжний захід Садовому
      Ірина Кошанська 166
      Письмо из Луганска: все вспоминают горячее лето 2014-го...
      сьогодні , 22:00 Письмо из Луганска: все вспоминают горячее лето 2014-го...
      Ольга Черненко 230
      Що таке СБПЧ та як це впливає на роботу принтера
      сьогодні , 16:19 Що таке СБПЧ та як це впливає на роботу принтера
      237
      Затримання Вадима Альперіна: що відомо про "короля одеської контрабанди"
      сьогодні , 21:30 Затримання Вадима Альперіна: що відомо про "короля одеської контрабанди"
      Олег Терещенко 2140
      Прожитковий мінімум, діти та переселенці: як зміняться соціальні виплати у 2020 році
      сьогодні , 20:20 Прожитковий мінімум, діти та переселенці: як зміняться соціальні виплати у 2020 році
      Ірина Поліщук 2582
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук