В Минобороны заявили, что цены снизились. Стоимость услуг по обеспечению питания бойцов ВСУ составляла от 137,04 гривны до 144,06 гривны.

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Как удалось снизить стоимость

"Снижение цен было обусловлено уменьшением сроков контрактов, что лишило поставщиков учитывать инфляцию и другие риски", – пояснили в пресс-службе.

Цены на закупаемые поставщиком продукты учитывают логистику. То есть, Минобороны закупает не продукты из списка, а услугу организации питания воинской части, которая, кроме самих продуктов, включает:

прием,

хранение,

перемещение,

освежение запасов продовольствия,

выдачу продуктов питания,

их учет,

приготовление блюд в стационарных и полевых условиях,

обеспечение технических средств приготовления пищи топливом,

поддержание объектов продовольственной службы (столовой, складов),

оборудование и имущества в надлежащем состоянии и их техническое обслуживание,

возмещение коммунальных расходов и другие меры.

Все эти расходы заложены в стоимость, непосредственно ложащиеся на плечи каждого из поставщиков без каких-либо других доплат за логистику и т.п.

– отметили в оборонном ведомстве.

Минобороны изменило подход к закупкам

Ранее премьер Денис Шмигаль поручил создать Межведомственную рабочую группу по изучению новых подходов к закупке Министерством обороны продуктов питания. с использованием электронной системы закупок. Группу возглавила Юлия Свириденко, первый вице-премьер Украины.

Эта рабочая группа сосредотачивается на улучшении системы закупки услуг для армии с учетом необходимости сохранения конфиденциальности и публичного контроля над этим процессом. Информация о закупках будет обнародоваться, но без указания номеров воинских частей, их местонахождение и количества личного состава, чтобы обеспечить безопасность.

Что известно о скандале в Минобороны