В Минобороны заявили, что цены снизились. Стоимость услуг по обеспечению питания бойцов ВСУ составляла от 137,04 гривны до 144,06 гривны.

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Как удалось снизить стоимость

"Снижение цен было обусловлено уменьшением сроков контрактов, что лишило поставщиков учитывать инфляцию и другие риски", – пояснили в пресс-службе.

Цены на закупаемые поставщиком продукты учитывают логистику. То есть, Минобороны закупает не продукты из списка, а услугу организации питания воинской части, которая, кроме самих продуктов, включает:

  • прием,
  • хранение,
  • перемещение,
  • освежение запасов продовольствия,
  • выдачу продуктов питания,
  • их учет,
  • приготовление блюд в стационарных и полевых условиях,
  • обеспечение технических средств приготовления пищи топливом,
  • поддержание объектов продовольственной службы (столовой, складов),
  • оборудование и имущества в надлежащем состоянии и их техническое обслуживание,
  • возмещение коммунальных расходов и другие меры.

Все эти расходы заложены в стоимость, непосредственно ложащиеся на плечи каждого из поставщиков без каких-либо других доплат за логистику и т.п.
– отметили в оборонном ведомстве.

Минобороны изменило подход к закупкам

Ранее премьер Денис Шмигаль поручил создать Межведомственную рабочую группу по изучению новых подходов к закупке Министерством обороны продуктов питания. с использованием электронной системы закупок. Группу возглавила Юлия Свириденко, первый вице-премьер Украины.

Эта рабочая группа сосредотачивается на улучшении системы закупки услуг для армии с учетом необходимости сохранения конфиденциальности и публичного контроля над этим процессом. Информация о закупках будет обнародоваться, но без указания номеров воинских частей, их местонахождение и количества личного состава, чтобы обеспечить безопасность.

Что известно о скандале в Минобороны

  • МОУ подозревают в неправомерном расходовании средств на продукты для ВСУ. По материалам "Наши деньги", они закупали яйца и картофель. по завышенным ценам. Минобороны отрицает эту информацию и заявляет о проведении внутренней проверки и предоставлении материалов в СБУ.
  • На фоне скандала в минобороны несколько недель обсуждали возможную отставку Алексея Резникова. Говорилось, что возглавить ведомство может Кирилл Буданов. В то же время 15 февраля Резников заявил, что в ближайшие месяцы будет оставаться министром. Он добавил, что таково было решение президента Владимира Зеленского.