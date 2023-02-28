В Минобороны заявили, что цены снизились. Стоимость услуг по обеспечению питания бойцов ВСУ составляла от 137,04 гривны до 144,06 гривны.
Смотрите также Сегодня в Украине нет системной коррупции, – Шмигаль о скандале в Минобороны
Как удалось снизить стоимость
"Снижение цен было обусловлено уменьшением сроков контрактов, что лишило поставщиков учитывать инфляцию и другие риски", – пояснили в пресс-службе.
Цены на закупаемые поставщиком продукты учитывают логистику. То есть, Минобороны закупает не продукты из списка, а услугу организации питания воинской части, которая, кроме самих продуктов, включает:
- прием,
- хранение,
- перемещение,
- освежение запасов продовольствия,
- выдачу продуктов питания,
- их учет,
- приготовление блюд в стационарных и полевых условиях,
- обеспечение технических средств приготовления пищи топливом,
- поддержание объектов продовольственной службы (столовой, складов),
- оборудование и имущества в надлежащем состоянии и их техническое обслуживание,
- возмещение коммунальных расходов и другие меры.
Все эти расходы заложены в стоимость, непосредственно ложащиеся на плечи каждого из поставщиков без каких-либо других доплат за логистику и т.п.
– отметили в оборонном ведомстве.
Минобороны изменило подход к закупкам
Ранее премьер Денис Шмигаль поручил создать Межведомственную рабочую группу по изучению новых подходов к закупке Министерством обороны продуктов питания. с использованием электронной системы закупок. Группу возглавила Юлия Свириденко, первый вице-премьер Украины.
Эта рабочая группа сосредотачивается на улучшении системы закупки услуг для армии с учетом необходимости сохранения конфиденциальности и публичного контроля над этим процессом. Информация о закупках будет обнародоваться, но без указания номеров воинских частей, их местонахождение и количества личного состава, чтобы обеспечить безопасность.
Что известно о скандале в Минобороны
- МОУ подозревают в неправомерном расходовании средств на продукты для ВСУ. По материалам "Наши деньги", они закупали яйца и картофель. по завышенным ценам. Минобороны отрицает эту информацию и заявляет о проведении внутренней проверки и предоставлении материалов в СБУ.
- На фоне скандала в минобороны несколько недель обсуждали возможную отставку Алексея Резникова. Говорилось, что возглавить ведомство может Кирилл Буданов. В то же время 15 февраля Резников заявил, что в ближайшие месяцы будет оставаться министром. Он добавил, что таково было решение президента Владимира Зеленского.