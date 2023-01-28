Спасенного бойцом ВСУ пресмыкающегося назвали "Купьянском". Отмечают, что он может быть Петрушей, который жил в Харьковской области в гостинично-ресторанном комплексе "Камелот".

Внимание На Харьковщине оккупанты украли из бани питона и бросили его в горящем танке

Питона узнали работники отеля

Администратор гостиницы Валентина Литвинова узнала об инциденте со СМИ. Говорит, что пресмыкающийся был подопечным в гостинице, разрушенной в результате обстрелов.

Женщина рассказала, что администраторы и горничные "Камелота" ухаживали за питоном, он жил в террариуме в холле гостиницы, там был обогрев и хорошие условия. Пресмыкающегося зовут Петя, смотрители ласково называли его Петрушей.

Как серпентологи ухаживают за питоном: смотрите видео

Стоит отметить, что его привезли в гостиницу, когда он был еще совсем маленькой, а сейчас Пети почти 20 лет.

Администратор гостиницы говорит, что Петя – это единственный питон на весь Купянск, поэтому, вероятнее всего, именно его и похитили оккупанты.

Мы так рады были, что ему удалось выжить,

– говорит Литвинова.

После деоккупации женщина уехала из Купянска, поэтому о судьбе питона Пети ничего не знала. Однако теперь она хочет посетить бывшего подопечного. Женщина выразила искреннюю благодарность военному Богдану за спасение питона и Дмитрию Шабанову за заботу о Пете.