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      Пивной завод будет производить дезинфекторы в Канаде

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      Канадская компания решила переоборудовать собственные пивные заводы под производство дезинфицирующих средств. Так корпорация поддерживает борьбу с коронавирусом.

      Всего 5 заводов компании в 4 провинциях перейдут на производство дезинфекторов. Об этом сама компания сообщила в пресс-релизе.

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      Первую партию – 50 тысяч дезинфекторов – компания хочет передать благотворительным организациям, медикам и ресторанам, которые доставляют еду. Ранее эта же компания уже 12 раз переоборудовала производство, чтобы помогать канадцам преодолевать последствия природных катаклизмов.

      Например, раньше вместо пива в банки разливали питьевую воду. Дезинфицирующие средства корпорация будет производить впервые.

      Рецепт приготування антисептику картинка 24 канал
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      Внимание! В Канаде коронавирусом заразились более 2000 человек. А умерли – 26.

      Ситуация с коронавирусом в Канаде:

       

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      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Коронавирус Covid-19 Канада
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