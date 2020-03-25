Пивной завод будет производить дезинфекторы в Канаде
Канадская компания решила переоборудовать собственные пивные заводы под производство дезинфицирующих средств. Так корпорация поддерживает борьбу с коронавирусом.
Всего 5 заводов компании в 4 провинциях перейдут на производство дезинфекторов. Об этом сама компания сообщила в пресс-релизе.
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Первую партию – 50 тысяч дезинфекторов – компания хочет передать благотворительным организациям, медикам и ресторанам, которые доставляют еду. Ранее эта же компания уже 12 раз переоборудовала производство, чтобы помогать канадцам преодолевать последствия природных катаклизмов.
Например, раньше вместо пива в банки разливали питьевую воду. Дезинфицирующие средства корпорация будет производить впервые.
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