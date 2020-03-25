Пивной завод будет производить дезинфекторы в Канаде

Канадская компания решила переоборудовать собственные пивные заводы под производство дезинфицирующих средств. Так корпорация поддерживает борьбу с коронавирусом.

Всего 5 заводов компании в 4 провинциях перейдут на производство дезинфекторов. Об этом сама компания сообщила в пресс-релизе.

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Первую партию – 50 тысяч дезинфекторов – компания хочет передать благотворительным организациям, медикам и ресторанам, которые доставляют еду. Ранее эта же компания уже 12 раз переоборудовала производство, чтобы помогать канадцам преодолевать последствия природных катаклизмов.

At Labatt, we care about the health and safety of our communities. That’s why we’re mobilizing our breweries to produce and distribute 50,000 bottles of hand sanitizer to support @foodbankscanada, front line workers and partners in the restaurant and bar industry. #COVID19 pic.twitter.com/9BxRbQKIMg — Labatt Breweries (@LabattBreweries) March 22, 2020

Например, раньше вместо пива в банки разливали питьевую воду. Дезинфицирующие средства корпорация будет производить впервые.



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