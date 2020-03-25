Пивний завод вироблятиме дезінфектори в Канаді

Канадська компанія вирішила переобладнати власні пивні заводи під виробництво дезінфікуючих засобів. Так корпорація підтримує боротьбу з коронавірусом.

Усього 5 заводів компанії у 4 провінціях перейдуть на виробництво дезінфекторів. Про це сама компанія повідомила у пресрелізі.

Цікаво Як зробити антисептик в домашніх умовах: рекомендації ВООЗ

Першу партію – 50 тисяч дезінфекторів – компанія хоче передати благодійним організаціям, медикам та ресторанам, які доставляють їжу. Раніше ця ж компанія вже 12 разів переобладнувала виробництво, аби допомагати канадцям долати наслідки природних катаклізмів.

At Labatt, we care about the health and safety of our communities. That’s why we’re mobilizing our breweries to produce and distribute 50,000 bottles of hand sanitizer to support @foodbankscanada, front line workers and partners in the restaurant and bar industry. #COVID19 pic.twitter.com/9BxRbQKIMg — Labatt Breweries (@LabattBreweries) March 22, 2020

Наприклад, раніше замість пива у банки розливали питну воду. Дезінфікуючі засоби корпорація вироблятиме вперше.



Рецепт приготування антисептику / Інфографіка 24 каналу

Увага! Станом на 25 березня, у Канаді на коронавірус заразилися майже 3000 людей. А померли – 26.

Ситуація з коронавірусом в Канаді: