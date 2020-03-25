13:01
25 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Пивний завод вироблятиме дезінфектори в Канаді

      - Читать новость на русском
      У Канаді пивні заводи переобладнали під виробництво дезінфекторів / Unsplash

      Канадська компанія вирішила переобладнати власні пивні заводи під виробництво дезінфікуючих засобів. Так корпорація підтримує боротьбу з коронавірусом.

      Усього 5 заводів компанії у 4 провінціях перейдуть на виробництво дезінфекторів. Про це сама компанія повідомила у пресрелізі.

      Цікаво Як зробити антисептик в домашніх умовах: рекомендації ВООЗ

      Першу партію – 50 тисяч дезінфекторів – компанія хоче передати благодійним організаціям, медикам та ресторанам, які доставляють їжу. Раніше ця ж компанія вже 12 разів переобладнувала виробництво, аби допомагати канадцям долати наслідки природних катаклізмів.

      Наприклад, раніше замість пива у банки розливали питну воду. Дезінфікуючі засоби корпорація вироблятиме вперше.

      Рецепт приготування антисептику картинка 24 канал
      Рецепт приготування антисептику / Інфографіка 24 каналу

      Увага! Станом на 25 березня, у Канаді на коронавірус заразилися майже 3000 людей. А померли – 26.

      Ситуація з коронавірусом в Канаді:

       

      Метро у Києві буде закритим щонайменше до 3 квітня, але це можуть продовжити , – Кличко
      сьогодні
      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Коронавірус Covid-19 Канада
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:46 Що таке хантавірус: симптоми, профілактика та лікування
      Олександр Бевза
      сьогодні , 12:23 Так хто ж убив Чорновола?
      Наталія Лебідь
      сьогодні , 11:00 Інноваційний сервіс для бізнесу, що може замінити Skype for Business
      24 березня , 10:00 Авто в кредит – дешевше, ніж за повну вартість
      сьогодні , 12:00 Коронавірусний зріз для влади. Українці знову самі в цій боротьбі?
      Юрій Бутусов
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук