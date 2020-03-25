Пивний завод вироблятиме дезінфектори в Канаді
Канадська компанія вирішила переобладнати власні пивні заводи під виробництво дезінфікуючих засобів. Так корпорація підтримує боротьбу з коронавірусом.
Усього 5 заводів компанії у 4 провінціях перейдуть на виробництво дезінфекторів. Про це сама компанія повідомила у пресрелізі.
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Першу партію – 50 тисяч дезінфекторів – компанія хоче передати благодійним організаціям, медикам та ресторанам, які доставляють їжу. Раніше ця ж компанія вже 12 разів переобладнувала виробництво, аби допомагати канадцям долати наслідки природних катаклізмів.
Наприклад, раніше замість пива у банки розливали питну воду. Дезінфікуючі засоби корпорація вироблятиме вперше.
Рецепт приготування антисептику / Інфографіка 24 каналу
Увага! Станом на 25 березня, у Канаді на коронавірус заразилися майже 3000 людей. А померли – 26.
Ситуація з коронавірусом в Канаді: