Сколько в нашем государстве пивоварен, сколько украинцы выпивают пива, и как производство пива влияет на экономику Украины – читайте в материале 24 канала.

10 самых интересных фактов о пивоварении в Украине:

В Украине насчитывается более 160 пивоварен

В Украине работает 160 пивоварен, но больших и средних по размеру – два десятка, другие – мини и микропредприятия. В Германии же, например, пивзаводов, которые производят пиво в промышленных масштабах, в десять раз больше чем у нас – 1,5 тыс.

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Объемы производства пива и мощность пивоварен традиционно измеряются в декалитрах (дал), 1 дал = 10 литров. Эту единицу измерения легче себе представить, если принять, что 1 дал равен одному ведру. Именно так "ведрами" вполне официально мерили производство пива в древности.



Самые интересные факты о пивоварении в Украине / Инфографика 24 канала

В Украине производится более 180 миллионов декалитров пива​

Производство пива в Украине сократилось с 300 миллионов декалитров в 2012 году до 180 миллионов декалитров в 2017 году и лишь незначительно возросло в 2018. Вероятно, такое падение произошло в результате резкого роста цены пива из-за повышения акцизного налога на него при одновременном сокращении платежеспособности населения. Поэтому использование мощностей производства составляет лишь 40-45%.

Классическая схема производства пива в промышленных условиях выглядит так:

Прежде всего из ячменя пивоваренных сортов готовят солод, то есть проращивают зерно, а затем резко останавливают процесс проращивания, сушат, мелют и жарят зерно, если этого требует рецептура.



Второй этап – приготовление пивного сусла. Сусло – жидкость, в которую, в результате нескольких технологических процессов, перешли углеводы, белки, жиры, витамины, микро и макроэлементы, которые есть в солоде и хмеле.



Наконец на третьем этапе в сусло добавляются пивные дрожжи и сусло бродит определенное время. Затем пиво фильтруется от дрожжей, созревает, формирует свой вкус и аромат. Именно на этом этапе часто еще раз вносят хмель для усиления аромата пива.



Последний этап: разлив в тару. Большинство пива, которое поступает в торговые сети, фильтруется и пастеризуется перед разливом.



Конечный этап производства пива / фото Guide-prague.cz

Потребление пива на душу населения – 41 литр

Объем внутреннего рынка пива в Украине составил 172,7 млн дал в 2018 г. Если разделить этот объем на количество населения, то увидим, что показатель потребления пива в Украине на душу населения – 41 литр – в два с половиной раза меньше, чем в Германии или Польше.

1% рынка приходится на крафтовое пиво​

Примерно 1% всего пива, которое продается в Украине, является крафтовым – производится маленькими пивоварнями, которые часто предлагают новый необычный продукт, экспериментируют с технологиями, вкусами, ингредиентами, и стилями пивной культуры.



Украина активно экспортирует пиво

200 миллионов долларов в год зарабатывает сельское хозяйство на пивоварении

В Украине выращивается около 3,5 млн тонн ячменя пивоваренных сортов, из которого 1 млн тонн закупается отечественными солодовнями. Выручка аграриев за ячмень, реализуемый на внутреннем рынке для производства пива, составляет примерно 200 млн долл. На рынке пивоваренного ячменя в Украине распространена практика заключения форвардных контрактов между солодовнями и аграриями – это гарантирует производителям солода наличие сырья, а фермерам – прибыль, независимо от колебания рыночных цен.

Украина на 100% обеспечивает свое пивоварение солодом​

Украина имеет 12 производств солода, 97% которого производится на трех крупнейших предприятиях.



Ячмень – основное сырье, из которого производят солод

Украина экспортирует намного больше пива, чем импортирует​

Украина экспортирует намного больше пива, чем импортирует. Экспорт пива в 2018 году составил 11,3 млн дал, а импорт 3,7 млн дал. Украинское пиво покупают в основном наши соседи – Беларусь, Молдова, Литва, а также, например, такие далекие страны как Алжир, Израиль, Азербайджан, Китай. Поставляет свою продукцию Украина и в некоторые страны Евросоюза.

Более 10 тысяч человек работают в пивоварении

К сожалению в течение 2012-2018 годов в результате сокращения производства пива в Украине, рабочие места в пивоварении сократились на 23% и сейчас их количество составляет чуть более 10 тыс. Отрасль не только сама является крупным работодателем, но и способствует созданию рабочих мест в смежных отраслях. Производители посчитали, что одно рабочее место в области пивоварения создает в среднем 10 рабочих мест в смежных отраслях: 4 – в сельском хозяйстве и логистике, 5 – в сфере услуг, 1 – в розничной торговле.



Броварство в Украине

Кто изобрел пиво? Гипотез много, но наиболее правдоподобной является та, что сначала люди научились готовить солод как более вкусную и сладкую альтернативу каши из обычных ячменных зерен, а уже потом, когда солод оставался в воде и в него попадали дикие дрожжи из воздуха, произошло случайное сбраживание и появилось пиво. Люди это заметили и начали производить пиво целенаправленно.



Понятно, что пиво было изобретено цивилизациями, чья экономика основывалась на зерновом земледелии и произошло это тысячи и тысячи лет назад.

Броварство – бюджетообразующая отрасль экономики Украины​

15 миллиардов гривен – столько налогов уплатили пивоварни в государственный бюджет в 2018 году. В этот объем входит 4,8 миллиарда гривен акцизного налога на пиво.

Акциз на пиво в Украине достиг европейского уровня.

Акцизный налог на пиво в Украине (2,78 грн за литр) в настоящее время уже достиг уровня минимальной ставки (в пересчете по курсу валют) акцизного сбора в ЕС, что регулируется специальными директивами Еврокомиссии.