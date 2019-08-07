Закуски к пиву со всего мира: от баварских колбасок до десертов

Пиво считают третьим по популярности напитком в мире после воды и чая. На сегодня существует огромное количество сортов пива. Однако не меньшее разнообразие существует и среди закусок. Мы подготовили для вас подборку самых популярных и традиционных закусок к пиву в разных странах мира.

В Украине в советское время господствовал стереотип, что под пиво вкуснее вареные раки и вяленая рыба.

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Однако сейчас, наряду с европейскими странами, украинцы с удовольствием пьют пиво вместе с колбасками, как в Германии, или сырными палочками, как в США.

Германия

Все, кто хоть раз в жизни был в Германии, просто обязан попробовать их фирменное пиво и баварские колбаски. Так, самыми популярными считаются именно вайсвурст – белые колбаски. Интересно, что в настоящих баварских колбасках должно быть не более 49% свиного сала. А подают их в специальном горшке на трех ножках.



Белые баварские колбаски "вайсвурст"

Также немцы очень любят брецель – соленый крендель. Его подают к пиву вместе с баварскими колбасками. Кренделя щедро посыпают солью и смазывают маслом. Брецель является самой популярной закуской на известном фестивале пива "Октоберфест". А вообще в Германии вполне нормально запивать пивом любое блюдо.

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Бельгия

Наиболее распространенными закусками в Бельгии считают соленые сыры и моллюски, а также копченое мясо. Так, национальным блюдом там является Мулеса-фритес – моллюски с картофелем фри. Моллюски, преимущественно мидии, подают сваренными, а картофель фри отдельно на тарелке, чтобы люди сначала съели морепродукты, а затем в оставшийся соус, макали картофель.



Мулеса-фритес подают к пиву в Бельгии

Кроме того, в Бельгии представлено около 600 различных видов пива. В частности, есть и сорта, которые обладают выраженным фруктовым ароматом. Поэтому обычно это пиво употребляют вместе со сладкими пирожными и различными десертами.

Италия

Итальянскими закусками считаются брускеты. Это ломти подсушенного хлеба или чиабатты, смазанные оливковым маслом и натертые чесноком. Вместе с тем сверху могут быть самые разнообразные ингредиенты – от рубленых томатов с базиликом и моцареллой до соуса из грибов и рукколы. Но именно к пиву обычно подают брускеты с анчоусами и пармезаном или брускеты с говядиной, помидорами и песто.



В Италии к пиву часто подают брускеты

Также в стране пиццы – Италии – типичной соленой закуской к пиву являются ньокк фритты. Это пустые равиоли из соленого теста, которые во время приготовления "надуваются" и превращаются в полые хрустящие подушечки. Их подают к пиву горячими с вялено-копчеными мясными деликатесами (прошутто, пармской салями или панчеттой).

США

Всем известно, что американцы обожают фаст-фуд. Поэтому неудивительно, что даже к пиву они выбирают такие же блюда. В частности, их куриные крылышки "Баффало" известны на весь мир. Мы уверены, что вы не раз слышали о них из разных фильмов и сериалов. Кроме того, к крылышкам подают соус, приготовленный из самого дорогого сорта сыра.



Американские крылышки "Баффало"

Сырные палочки (также они могут быть в виде шариков) – тоже классическая американская закуска к пиву. Их готовят из твердых соленых сортов сыра, с разными специями и кунжутом. И, конечно же, подают горячими, пока сыр не затвердел.

Япония

В Японии традиционные для других стран картофельные чипсы заменили более легкими – рисовыми (их называют крупук). Готовят такие чипсы на основе белого или неочищенного риса. А для усиления вкуса в состав рисовых чипсов часто добавляют креветки и водоросли.



Рисовые чипсы – традиционная закуска к пиву в Японии

Также популярными там являются закуски карааге – это кусочки куриного филе, маринованные в соево-имбирном соусе и обжаренные во фритюре. Эту закуску подают к насыщенным сортам пива, ведь она имеет некоторую остроту.

Чехия

Самыми популярными традиционными чешскими закусками к пиву являются сыры, а среди них главное место занимает маринованный Гермелин – деликатесный сорт с белой плесенью. Так, этот маринованный сыр начиняется приправами и "настаивается" в масле с луком и перцем. Подают закуску обычно со жгучим перцем, луком и хлебом.



Гермелин прекрасно сочетается с пивом в Чехии

Стоит попробовать в Чехии и завинач – рулетик из маринованной или соленой сельди с овощами (входит огурец, капуста, лук и морковь). И хотя мы этим привыкли закусывать водку, чехи с радостью употребляют ее с пивом и вином. Рыбу маринуют в рассоле с уксусом, затем очищают, и из такого филе готовят рулетики.

Вкусные закуски собственного приготовления

К пиву всегда хочется чего-то вкусненького, и как вы уже заметили, есть множество закусок, которыми вы можете полакомиться вместе этим видом алкоголя. Однако для этого не обязательно идти к какому-то пивному паба, ведь вкусные закуски можно приготовить самостоятельно дома. Предлагаем вам попробовать несколько рецептов.

1. Чипсы из лаваша

Нарезать лаваш кусочками (квадратиками, треугольниками и т.п., по собственному желанию). На противень застелить фольгу и разложить кусочки лаваша. Часть перемазались кетчупом, а другую – майонезом. Посыпать все сыром и специями. Подсушить в духовке до хрустящей корочки



Попробуйте приготовить чипсы из лаваша к пиву

2. Вяленое мясо

Очень распространенной закуской к пиву является вяленое мясо. Как его приготовить? 500 грамм свинины или телятины заморозить и порезать тонкими пластинами (2-4 миллиметра), смазать маринадом (смесью соевого соуса, черного перца, чеснока, соли, имбиря и карри), поставить в холодильник на 6-8 часов.



Вяленое мясо прекрасно подойдет к пиву

Выложить в электросушилку, застелив поддон бумагой. Через 4 ч перевернуть. В целом, сушить 6-8 часов. Можно в духовке: развесить кусочки на решетку, сушить 4-6 ч при температуре 50°С или при комнатной температуре (но на это нужно до 4 недель).

3. Хрустящие луковые кольца

Лук порезать кольцами, посолить и поперчить. Разобрать на отдельные кольца, обвалять в муке и обжарить в сковороде небольшими порциями до золотистого цвета. Выложить на салфетку, чтобы убрать лишнее масло. Все, можете попробовать хрустящие кольца из лука.



Наслаждайтесь идеальным вкусом пива вместе с луковыми кольцами