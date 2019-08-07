Закуски до пива зі всього світу: від баварських ковбасок до десертів

Пиво вважають третім за популярністю напоєм у світі після води та чаю. На сьогодні існує величезна кількість сортів пива. Проте не менше різноманіття існує й серед закусок. Ми підготували для вас підбірку найпопулярніших та традиційних закусок до пива у різних країнах світу.

В Україні в радянський час панував стереотип, що під пиво найкраще смакують варені раки та в’ялена риба.

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Проте зараз, поряд з європейськими країнами, українці із задоволенням п'ють пиво разом із ковбасками, як у Німеччині, чи сирними паличками, як у США.

Німеччина

Всі, хто хоч раз у житті був у Німеччині, просто зобов'язаний спробувати їхнє фірмове пиво та баварські ковбаски. Так, найпопулярнішими вважаються саме Вайсвурсти – білі ковбаски. Цікаво, що у справжніх баварських ковбасках має бути не більше 49% свинячого сала. А подають їх в спеціальному горщику на трьох ніжках.



Білі баварські ковбаски "Вайсвурсти"

Також німці дуже полюбляють брецель – солоний крендель. Його подають до пива разом з баварськими ковбасками. Кренделі щедро посипають сіллю і змащують маслом. Брецелі є найпопулярнішою закускою на відомому фестивалі пива "Октоберфест". А взагалі у Німеччині цілком нормально запивати пивом будь-яку страву.

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Бельгія

Найпоширенішими закусками у Бельгії вважають солоні сири і молюски, а також копчене м'ясо. Так, національною стравою там є мулес-фрітес – молюски з картоплею фрі. Молюски, переважно мідії, подають звареними, а картоплю фрі окремо на тарілці, аби люди спочатку з'їли морепродукти, а потім у соус, що залишився, вмочували картоплю.



Мулес-фрітес подають до пива у Бельгії

Окрім того, у Бельгії представлено близько 600 різних видів пива. Зокрема, є й сорти, які мають виражений фруктовий аромат. Тому зазвичай це пиво споживають разом із солодкими тістечками та різними десертами.

Італія

Італійськими закусками вважаються брускети. Це скибки підсушеного хліба або чіабати, змащені оливковою олією і натерті часником. Натомість зверху можуть бути найрізноманітніші інгредієнти – від рубаних томатів з базиліком та моцарелою до соусу з грибів і руколи. Але саме до пива зазвичай подають брускети з анчоусами і пармезаном або ж брускети з яловичиною, томатами і песто.



В Італії до пива часто подають брускети

Також у країні піци – Італії – типовою солоною закускою до пива є ньокк фрітт. Це порожні равіолі з солоного тіста, які під час приготування "надуваються" і перетворюються в порожнисті хрусткі подушечки. Їх подають до пива гарячими з в'ялено-копченими м'ясними делікатесами (прошуто, пармською салямі або панчетою).

США

Всім відомо, що американці обожнюють фаст-фуд. Тому не дивно, що навіть до пива вони обирають такі ж страви. Зокрема, їхні курячі крильця "Баффало" є знаними на весь світ. Ми впевнені, що ви не раз чули про них із різних фільмів та серіалів. Окрім того, до крилець подають соус, приготований з найдорожчого сорту сиру.



Американські крильця "Баффало"

Сирні палички (також вони можуть бути у вигляді кульок) – теж класична американська закуска до пива. Їх готують з твердих солоних сортів сиру, з різними спеціями та кунжутом. І, звичайно ж, подають гарячими, поки сир не затвердів.

Японія

В Японії традиційні для інших країн картопляні чіпси замінили більш легкими – рисовими (їх називають крупук). Готують такі чіпси на основі білого або неочищеного рису. А для посилення смаку до складу рисових чіпсів часто додають креветки та водорості.



Рисові чіпси – традиційна закуска до пива в Японії

Також популярними там є закуски карааге – це шматочки курячого філе, мариновані в соєво-імбирному соусі і обсмажені у фритюрі. Цю закуску подають до насичених сортів пива, адже вона має деяку гостроту.

Чехія

Найпопулярнішими традиційними чеськими закусками до пива є сири, а серед них головне місце займає маринований гермелін – делікатесний сорт з білою цвіллю. Так, цей маринований сир начиняється приправами і "настоюється" в олії з цибулею і перцем. Подають закуску зазвичай з пекучим перцем, цибулею і хлібом.



Гермелін чудово смакує з пивом у Чехії

Варто спробувати у Чехії і завінач – рулетик з маринованого або солоного оселедця з овочами (входить огірок, капуста, цибуля та морква). І хоч ми цим звикли закушувати горілку, чехи з радістю вживають її з пивом та вином. Рибу маринують в розсолі з оцтом, потім очищають, і з такого філе готують рулетики.

Смачні закуски власного приготування

До пива завжди хочеться чогось смачненького, і як ви вже помітили, є безліч закусок, якими ви можете поласувати разом цим видом алкоголю. Проте для цього не обов’язково йти до якогось пивного пабу, адже смачні закуски можна приготувати самостійно вдома. Пропонуємо вам спробувати декілька цікавих рецептів.

1. Чіпси з лаваша

Нарізати лаваш шматочками (квадратиками, трикутниками тощо, за власним бажанням). На деко застелити фольгу та розкласти шматочки лаваша. Частину перемазати кетчупом, а іншу – майонезом. Посипати все сиром та спеціями. Підсушити в духовці до хрусткої скоринки



Спробуйте приготувати чіпси з лаваша до пива

2. В’ялене м’ясо

Дуже поширеною закускою до пива є в’ялене м’ясо. Як його приготувати? 500 грамів м’яса свинини або телятини підморозити і порізати тонкими пластинами (2–4 міліметри), змастити маринадом (сумішшю соєвого соусу, чорного перцю, часнику, солі, імбиру та карі), поставити у холодильник на 6-8 годин.



В'ялене м'ясо чудово підійде до пива

Викласти в електросушарку, застеливши піддон папером. Через 4 год перевернути. Загалом, сушити 6-8 годин. Можна у духовці: розвісити шматочки на решітку, сушити 4–6 год за температури 50°С або за кімнатної температури (але на це потрібно до 4 тижнів).

3. Хрумкі цибулеві кільця

Цибулю порізати кільцями, посолити та поперчити. Розібрати на окремі кільця, обваляти у борошні та обсмажити у сковороді невеликими порціями до золотистого кольору. Викласти на серветку, аби прибрати зайву олію. Все, можете спробувати хрумкі кільця з цибулі.



Насолоджуйтеся ідеальним смаком пива разом з цибулевими кільцями