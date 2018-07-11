Впевнені, що знаєте про пиво багато? Перевірте себе!
Незважаючи на те, що історія пива налічує кілька тисячоліть і тягнеться ще з часів Стародавнього Єгипту, існує багато міфів про цей напій.
Пиво – третій напій у світі за популярністю після води та чаю. Лише в Україні існує кілька десятків великих та середніх пивоварень, не рахуючи дрібних.
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А чи знаєте ви, завдяки чому пиво, яке везли до Індії у XVIII столітті півроку, залишалось свіжим? І чи забороняли у США коли-небудь виробництво пива?
Пройдіть тест і дізнайтеся про улюблений напій більше!
Джерело: 24 канал
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