Впевнені, що знаєте про пиво багато? Перевірте себе!

Незважаючи на те, що історія пива налічує кілька тисячоліть і тягнеться ще з часів Стародавнього Єгипту, існує багато міфів про цей напій.

Пиво – третій напій у світі за популярністю після води та чаю. Лише в Україні існує кілька десятків великих та середніх пивоварень, не рахуючи дрібних.

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А чи знаєте ви, завдяки чому пиво, яке везли до Індії у XVIII столітті півроку, залишалось свіжим? І чи забороняли у США коли-небудь виробництво пива?

Пройдіть тест і дізнайтеся про улюблений напій більше!