Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!

Несмотря на то, что история пива насчитывает несколько тысячелетий и тянется еще со времен Древнего Египта, существует много мифов об этом напитке.

Пиво – третий напиток в мире по популярности после воды и чая. Только в Украине существует несколько десятков крупных и средних пивоварен, помимо мелких.

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А знаете ли вы, благодаря чему пиво, которое везли в Индию в XVIII веке полгода, оставалось свежим? И запрещали ли в США когда-нибудь производство пива?

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