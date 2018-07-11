Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
Несмотря на то, что история пива насчитывает несколько тысячелетий и тянется еще со времен Древнего Египта, существует много мифов об этом напитке.
Пиво – третий напиток в мире по популярности после воды и чая. Только в Украине существует несколько десятков крупных и средних пивоварен, помимо мелких.
Читайте также: Пивной безвиз – 10 слов которые надо знать, чтобы выбрать пиво в Европе
А знаете ли вы, благодаря чему пиво, которое везли в Индию в XVIII веке полгода, оставалось свежим? И запрещали ли в США когда-нибудь производство пива?
Пройдите тест и узнайте о любимом напитке больше!
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине27 июня , 14:37
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы23 апреля , 16:10
Холодницкий подколол неистового Ляшко относительно выигрыша в лотерею и дома в Козине4 апреля , 13:45
Новый взгляд SKODA OCTAVIA: тест-драйв от Авто2421 февраля , 15:00