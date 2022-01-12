Примечательно, что мужчина уже не в первый раз попадает в скандал. Журналисты собрали из открытых источников доступную информацию о Вячеславе Ефтении.

Начало истории Начальник управления стратегических расследований полиции Одессы попался пьяным за рулем

Что известно о Вячеславе Ефтении – копе, которого поймали нетрезвым за рулем

До ноября 2011 года Вячеслав Ефтений был заместителем начальника управления по борьбе с организованной преступностью на Волыни. Вдруг его подчиненного взяли на взятке в 10 тысяч долларов за "крышевание" контрабанды. Ефтений тогда лишился должности – ненадолго.

В 2014 году он стал начальником Житомирского УБОП. Летом 2015 года перевелся в Ровенскую область, и, по информации "Слідство.інфо", стал начальником управления защиты экономики. Там Ефтения не раз обвиняли в " крышевании " нелегальной добычи янтаря. И вот в 2016 году полицейскому объявили о подозрении и отстранили от должности (что он неоднократно обжаловал). Чем закончилась история – неизвестно.

Следующий громкий скандал разгорелся вокруг Ефтения во время аттестации полицейских. Он сам и оба его заместителя "заболели" на время собеседований в марте 2016. И хотя Ефтения видели в рабочем кабинете, он оправдался: пришел забрать вещи в больницу. По его словам, лечился он от "урологической проблемы", но справку от медиков принес с совершенно иным диагнозом.

Как бы там ни было, ни на одно из 5 приглашений на собеседование в апелляционную аттестационную комиссию Вячеслав Ефтений так и не явился. Местная комиссия рекомендовала его уволить. Однако этого так и не произошло – ни тогда, ни позже. Мужчина до сих пор работает в полиции. В частности, в 2020 году возглавил управление стратегических расследований Одесской области.

Кратко о скандале с Ефтением и нетрезвым вождением

8 января в Черновцах патрульные остановили Mercedes G 63 AMG. Именно за его рулем (а, как писала "Думская", автомобиль этот стоит 200 тысяч евро, но в декларации чиновника его нет) находился нетрезвый полисмен Вячеслав Ефтений.

В сети есть видео, которое засвидетельствовало, что после остановки Ефтений пытался договориться с патрульными, заявлял о своем звании и должности, предлагал посадить жену за руль вместо себя. И при этом отказался проходить тест на алкогольное опьянение. В итоге ему выписали штрафы за превышение скорости и управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Обратите внимание: в полиции заявили, что Вячеслав Ефтений сейчас не работает (то есть не является руководителем управления стратегических расследований), а находится в отпуске для ухода за ребенком.