Пьяное ДТП с украинцами в Польше: погибла студентка

В Польше произошло новое резонансное ДТП, в котором пострадали украинцы. 21-летняя студентка из Украины погибла.

Смертельная авария произошла в городе Лодзе, в центральной части Польши.

Как сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-секретаря окружной прокуратуры города Кшиштофа Копаня, аварию спровоцировал 20-летний украинец, с которым девушка ехала в автомобиле.

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По данным местной прокуратуры, ДТП произошло примерно в 4 утра среды, 17 октября, в самом Лодзе.

Мужчина, находившийся за рулем автомобиля, превысил допустимую скорость, не справился с управлением и въехал в здание, а затем в расположенный рядом автомобиль.

И водитель, и пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности, что и привело к фатальным последствиям – девушка погибла на месте.

Парень также пострадал в ДТП и был госпитализирован, обвинение в совершении смертельной аварии ему уже предъявили.

В его крови обнаружили 1,8 промилле алкоголя.

В прокуратуре Лодзя отметили, что будут ходатайствовать об аресте подозреваемого на три месяца.

Судебное заседание по этому делу запланировано на пятницу, 19 октября.

К слову, 16 октября в Поморском воеводстве на севере Польши в ДТП попал микроавтобус с украинцами.