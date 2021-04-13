Карма, она такая: пьяные боевики прошлись по собственному минному полю и остались без ног
Пророссийские боевики подорвались на собственных минах 12 апреля. Двое оккупантов навеселе вышли на минное поле, где и потеряли конечности.
Источник:Фейсбук ОТУ "Север"
Инцидент произошел на временно оккупированных территориях, сообщают в оперативно-тактическом группировке "Север". Боевиков доставили в больницу в Енакиево.
К теме Российские пропагандисты потянулись на Донбасс, стоит ожидать провокаций, – Казанский
Детали инцидента от украинских защитников
По предварительному заключению медиков, любителям выпить их приключения на минном поле стоили нескольких конечностей.
Известно, что на двоих у них осталась нечетное количество ног. Состояние здоровья захватчиков уточняется. Но то, что похмелье будет болезненным – доказанный факт. Что закопал – на том и подорвался,
– сообщили в ОТУ "Север".
Украинские защитники отмечают, что ежедневно ведут борьбу за территориальную целостность и независимость Украины и приближают победу.
Оккупанты минируют территорию под видом ВСУ
Отметим, что вражеские силы активно минируют территорию. Недавно они дистанционно заминировали свободную территорию возле Зайцево. С особым цинизмом оккупанты сделали это под видом украинских военных.
Боевики использовали запрещенные противопехотные мины ПОМ-2. Их опасность заключается в том, что их невозможно обезвредить, не взорвав. О таких действиях врага украинская сторона сообщила в ОБСЕ.
Поделиться новостью