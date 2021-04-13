Пророссийские боевики подорвались на собственных минах 12 апреля. Двое оккупантов навеселе вышли на минное поле, где и потеряли конечности.

Инцидент произошел на временно оккупированных территориях, сообщают в оперативно-тактическом группировке "Север". Боевиков доставили в больницу в Енакиево.

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Детали инцидента от украинских защитников

По предварительному заключению медиков, любителям выпить их приключения на минном поле стоили нескольких конечностей.

Известно, что на двоих у них осталась нечетное количество ног. Состояние здоровья захватчиков уточняется. Но то, что похмелье будет болезненным – доказанный факт. Что закопал – на том и подорвался,

– сообщили в ОТУ "Север".

Украинские защитники отмечают, что ежедневно ведут борьбу за территориальную целостность и независимость Украины и приближают победу.

Оккупанты минируют территорию под видом ВСУ

Отметим, что вражеские силы активно минируют территорию. Недавно они дистанционно заминировали свободную территорию возле Зайцево. С особым цинизмом оккупанты сделали это под видом украинских военных.

Боевики использовали запрещенные противопехотные мины ПОМ-2. Их опасность заключается в том, что их невозможно обезвредить, не взорвав. О таких действиях врага украинская сторона сообщила в ОБСЕ.