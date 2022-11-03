Чувствуют огромный кайф: в ОК "Юг" рассказали о преступлениях пьяных россиян в Херсоне

У россиян в Херсонской области подходящее настроение для того, чтобы искать то, что им запрещено продавать - то есть водку. Основные черты оккупантов остались неизменными – продолжение мародерства, пьянства и т.д.

Об этом 24 канала рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она также отметила, что оккупанты ищут себе новых приключений и не гнушаются ничем – пытаются проявлять свои не лучшие черты.

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В частности, по словам Натальи Гуменюк, россияне пытают людей, издеваются над ними – есть случаи насилия и другие проявления преступных поступков, которые фиксируются правоохранительными органами через сообщение Сил Сопротивления.

Но то, что россияне пытаются снять психологический стресс именно мародерством – это факт. Они получают кайф от грабежа и наполнения автомобилей чужим имуществом,

– добавляет Гуменюк.

Люди на временно оккупированных территориях рассказывают, что у россиян это едва ли не единственный источник "удовольствия".

Комментарий Наталии Гуменюк об актуальных новостях с Юга: смотрите видео

Что известно о ситуации на временно оккупированной Херсонщине