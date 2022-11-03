Відчувають величезний кайф: в ОК "Південь" розповіли про злочини п'яних росіян у Херсоні

У росіян на Херсонщині потрібний настрій для того, аби шукати те, що їм заборонено продавати – тобто горілку. Основні риси окупантів залишилися незмінними – продовження мародерства, пияцтва тощо.

Про це 24 каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона також зазначила, що окупанти шукають собі нових пригод і не гребують нічим – намагаються проявляти свої не найкращі риси.

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Зокрема, за словами Наталії Гуменюк, росіяни катують людей, знущаються з них – є випадки гвалтування та інші прояви злочинних вчинків, які фіксуються правоохоронними органами через повідомлення Сил Спротиву.

Але те, що росіяни намагаються зняти психологічний стрес саме мародерством – це факт. Вони отримують кайф від грабунку та наповнення автівок чужим майном,

– додає Гуменюк.

Люди на тимчасово окупованих територіях розповідають, що у росіян це чи не єдине джерело "задоволення".

Коментар Наталії Гуменюк про актуальні новини з Півдня: дивіться відео

Що відомо про ситуацію на тимчасово окупованій Херсонщині