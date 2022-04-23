При проверке у мужчины были явные признаки алкогольного опьянения. Кроме этого, он ездил по временному водительскому удостоверению, у которого завершился срок действия.
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В автомобиле нашли наркотики
Нацгвардейцы вызвали следственно-оперативную группу. Во время проверки они обнаружили в автомобиле 60 граммов белого порошка.
Мужчину задержали: его подозревают в вождении автомобиля во время алкогольного или наркотического опьянения. Кроме того, он может понести ответственность за перевозку наркотиков.
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