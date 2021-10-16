Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 октября около 19:02 в селе Сезенкив, что на Броварщине. Правоохранители, прибывшие на место происшествия, выяснили, что мужчина находился за рулем навеселе.

Читайте также В Херсоне водитель наехала на женщину с 8-летним мальчиком: видео с места ДТП

"Драгер" зафиксировал 1,8 промилле алкоголя,

– отметили в полиции.

В то же время информируется, что в результате аварии несовершеннолетний, по предварительным данным, получил травму таза. Парня госпитализировали в медицинское учреждение.

Автомобиль изъяла полиция

Правоохранители изъяли автомобиль Volkswagen Golf, которым управлял 28-летний житель Киева. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства совершенного ДТП.

Обратите внимание! По данному факту открыто уголовное производство.

На Киевщине пьяный водитель наехал на 11-летнего парня / Фото полиции Киевской области