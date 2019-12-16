Пьяный мужчина избил патрульную, которая прибыла на вызов о бойцовской собаке

В Киеве женщина натравила своего бойцовского пса на супругов. На вызов прибыли патрульные, а пьяный мужчина, который проходил мимо, напал на одну из присутствующих на месте полицейских.

Между двумя женщинами произошел конфликт, одна из них натравила своего бойцовского пса на другую, сообщает УНН.

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Пострадавшая вызвала мужа, на него тоже напал пес. Затем потерпевшая вызвала патрульную полицию. Мимо проходил выпивший, который по неизвестной причине напал на 19-летнюю патрульную. Нападавший ударил ее в грудь и сломал нагрудную камеру.

Как сообщает пресс-офицер полиции Наталья Федоровская, открыто уголовное производство. Действия мужчины квалифицируют как умышленное причинение работнику правоохранительного органа легкой или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей.

Правоохранители задержали мужчину. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.