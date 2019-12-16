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      Пьяный мужчина избил патрульную, которая прибыла на вызов о бойцовской собаке

      7 Читати новину українською
      Выпивший напал на патрульную / unn.com.ua

      В Киеве женщина натравила своего бойцовского пса на супругов. На вызов прибыли патрульные, а пьяный мужчина, который проходил мимо, напал на одну из присутствующих на месте полицейских.

      Между двумя женщинами произошел конфликт, одна из них натравила своего бойцовского пса на другую, сообщает УНН.

      К теме: В Белой Церкви хозяйка натравила своего пса на прохожих

      Пострадавшая вызвала мужа, на него тоже напал пес. Затем потерпевшая вызвала патрульную полицию. Мимо проходил выпивший, который по неизвестной причине напал на 19-летнюю патрульную. Нападавший ударил ее в грудь и сломал нагрудную камеру.

      Как сообщает пресс-офицер полиции Наталья Федоровская, открыто уголовное производство. Действия мужчины квалифицируют как умышленное причинение работнику правоохранительного органа легкой или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей.

      Правоохранители задержали мужчину. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминал Полиция
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