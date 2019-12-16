П'яний чоловік побив патрульну, яка прибула на виклик про бійцівського собаку

У Києві жінка нацькувала свого бійцівського пса на подружжя. На виклик прибули патрульні, а п’яний чоловік, який проходив повз, напав на одну з присутніх на місці поліцейських.

Між двома жінками відбувся конфлікт, одна з них нацькувала свого бійцівського собаку на іншу, повідомляє УНН.

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Постраждала викликала свого чоловіка, на нього теж напав собака. Потім потерпіла викликала патрульну поліцію. Повз них проходив чоловік напідпитку, який з невідомої причини напав на 19-річну патрульну. Нападник вдарив її у груди та зламав нагрудну камеру.

Як повідомляє пресофіцер поліції Наталія Федоровська, відкрито кримінальне провадження. Дії чоловіка кваліфікують як умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків.

Правоохоронці затримали чоловіка. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу.